Veletrh IFA předvedl útok na střední třídu a technologické novinky. Vybíráme ty nejlepší

Letošní veletrh IFA v Berlíně přinesl až překvapivou haldu nových telefonů. Nikdo se však vyloženě nehrnul za špičkovými, drahými telefony, ale výrobci se zaměřili na střední třídu. HMD Global ukázalo dvojici smartphonů Nokia 6.2 a 7.2 s Android One, které doplnila o hloupou Nokii 110, polochytré véčko 2720 Flip a obrněnce 800 Tough. Po krku jí půjde Motorola, která přišla s levným modelem Moto E6 Plus a hlavně rozšířila svou řadu s čistým Androidem o model One Zoom se čtyřmi foťáky a až 10× hybridním zoomem.

Výjimkou bylo prakticky jen Sony a LG, kteří zde přinesli upravené verze svých vlajkových modelů. Sony Xperia 5 je zmenšenou verzí modelu 1 a LG G8X ThinQ je v podstatě jen přebrandovaná V50ka s duálním displejem a globální dostupností.

Dočkali jsme se také překvapení v podobě příchodu telefonů TCL na evropský respektive český trh. Jeho model Plex přichází se skvělou výbavou a bezrámečkovým displejem bez výřezu. V portfoliu firmy se tak cenově zařadí o třídu výše proti modelům Alcatel, který zde rovněž ukázal dva low-endy a chytré hodinky pro děti a seniory.

IFA posloužila i k prezentaci nových technologií. Huawei zde představil první 5G čipset Kirin 990 a sesterský Honor přinesl intuitivní software pro nevidomé. Dostalo se také na ohebné telefony, které zde pro příští rok představilo TCL a dočkali jsme se i opětovného uvedení Samsung Galaxy Fold, který opravil problémy z minulosti. Opakovanou premiéru si zde odbyl i i herní smartphone Asus ROG Phone II, který dostal ještě vylepšenou Ultimate verzi.