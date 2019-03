Veletrh MWC v Barceloně navštívilo 109 tisíc lidí. Známe termín příštího ročníku

Brány veletrhu MWC 2019 v Barceloně se včera uzavřely. Pořadatelé už znají celkový počet návštěvníků, kteří se během čtyř dnů přišli podívat do areálu výstaviště Fira Gran Via na novinky ze světa telekomunikací, smartphonů a zařízení, internetu věcí, chytrých aut, 5G, virtuální a rozšířené reality a dalších technologických lahůdek.

Celková návštěvnost se letos zastavila na čísle 109 000, což je nový rekord veletrhu. Do výsledného čísla se počítají zástupci vystavovatelských firem, obchodní partneři, média i veřejnost, která během 4 dní alespoň jednou do areálu vstoupila. Naopak se nejedná o celkový počet přístupů do areálu, takže každý návštěvník je i při opakovaném vstupu započítán pouze jednou.

Ohlédnutí za veletrhem MWC 2019:

Na veletrhu bylo zastoupeno přes 2 400 vystavovatelů ze 198 zemí, na konferencích vystoupily stovky různých osobností a o průběhu veletrhu informovalo celý svět 3 600 novinářů. MWC v Barceloně tak jednoznačně zůstává největší akcí v oboru telekomunikací. Pro místní ekonomiku veletrh přinesl odhadované tržby ve výši 473 milionů eur (více než 12 miliard korun).

Příští ročník se uskuteční opět v Barceloně ve dnech 24. až 27. února 2020. Katalánská metropole hostí největší telekomunikační veletrh s 32letou tradicí od roku 2006 a „mobilní metropolí“ bude nejméně do roku 2023. Před rokem 2006 se akce konala ve francouzském Cannes pod názvem 3GSM World Congress. Nyní už se oficiálně používá pouze zkratka MWC (z dřívějšího Mobile World Congress). Pořádající asociace GSMA vedle MWC Barcelona pořádá i menší veletrhy MWC Shanghai (26. až 28. června 2019) a MWC Los Angeles (od 22. do 24. října 2019).