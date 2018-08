Velká fotosoutěž Huawei o špičkový notebook MateBook X a P20 Pro vrcholí. Snímky můžete posílat ještě týden

Velká prázdninová fotosoutěž Huawei a magazínu National Geographic s názvem Huawei Next Image se blíží do finále. Už jen týden mají zájemci možnost posílat soutěžní snímky vyfotografované jakýmkoli mobilním telefonem Huawei a zapojit se tak do soutěže, v níž je jako odměna nachystána řada atraktivních cen.

Soutěžit můžete v těchto 6 kategoriích: Faces – obličeje, portrétní snímky

– obličeje, portrétní snímky Good Night – zhoršené světelné podmínky, noční snímky

– zhoršené světelné podmínky, noční snímky Hello, life! – zachycení každodenních zážitků

– zachycení každodenních zážitků Check-In – nová místa, nepoznané situace

– nová místa, nepoznané situace Nature – příroda, flora, fauna

– příroda, flora, fauna Storyboard – příběh, který se vejde do devíti rámečků (3×3)

Zaslat soutěžní fotky můžete přímo na stránkách kampaně Huawei Next Image Awards. Uzávěrka pro nahrávání fotek je 20. srpna 2018, hlasování veřejnosti na webu bude probíhat až do 24. srpna 2018. Následně zasedne odborná porota, která vybere vítěze z 50 fotografií s nejvyšším počtem hlasů v každé kategorii. 50 nejlepších fotografií z našeho regionu (země střední, východní a severní Evropy) poté poputuje do globální soutěže Huawei Next Image, jejíž celkový vítěz bude oznámen 10. září 2018.

Odborná porota pro hodnocení snímků: Yanmin Wang , prezident Huawei Consumer Business Group pro střední a východní Evropu a Skandinávii

, prezident Huawei Consumer Business Group pro střední a východní Evropu a Skandinávii Dominic Bracco , oficiální fotograf National Geographic

, oficiální fotograf National Geographic Alex Lambrechts , fotograf certifikovaný společností Leica

, fotograf certifikovaný společností Leica Tomasz Lazar , fotograf a laureát ceny World Press Photo

, fotograf a laureát ceny World Press Photo Bobby Anwar , známý dánský fotograf

, známý dánský fotograf Gal Gadot, herečka a globální ambasadorka řady Huawei P20

Pro výherce jsou připraveny opravdu zajímavé ceny. Vítěz každé ze šesti kategorií získá prémiový notebook Huawei Matebook X v hodnotě 30 tisíc korun, možnost otištění svojí fotky v magazínu National Geographic a peněžní bonus 2 000 eur (cca 51 tisíc korun). Výherce z 2. a 3. místa v každé kategorii obdrží smartphone Huawei P20 Pro, resp. P20. Celkový vítěz (nejlepší foto ze všech regionů) získá notebook Huawei Matebook X, možnost otištění fotografií v National Geographic, finanční odměnu 10 000 eur (cca čtvrt milionu korun) a možnost zúčastnit se zářijové fotoexpedice s National Geographic v Itálii.

Podívejte se na kolekci soutěžních snímků z exotických Filipín: