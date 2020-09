Velká rarita. Zajděte se podívat na futuristický koncept Xiaomi Mi Mix Alpha

Do Česka dorazil Xiaomi Mi Mix Alpha, futuristický koncept telefonu, který je doslova ovinutý displejem. Do prodeje se nedostane, ale v příštích dnech se na něj můžete zajít podívat i vy. V průběhu tohoto víkendu je vidění v opavském Mi Store v OC Breda, harmonogram tour po českých obchodech najdete níže.

Prototyp dostal titanové šasi, ze všech stran jej obklopuje OLED displej s rozlišením 2 088 × 2 250 pix. Narušuje jej pouze keramický pruh, v němž jsou usazeny tři fotoaparáty kryté safírovým sklem. Telefon je těžký, je zřejmé, že si konstruktéři dali záležet na pevné konstrukci. V dlani kupodivu neklouže, prst drží na zadní části lépe než třeba na lesklých plastech nebo některých sklech Gorilla Glass.

U Mi Mix Alpha se poprvé objevil 108MPx fotoaparát, který použijete i při focení selfíček. Hledáček se přesune na zadní část displeje, kde se jinak zobrazují miniaplikace či widgety – tedy až poté, co telefon cíleně otočíte.

Na levém displejovém boku se zobrazuje datum, čas, ikony notifikací a stav baterie, tedy informace, které jsou obvykle ve stahovací roletě Androidu. Tady je prázdná. Na pravém boku jsou virtuální tlačítka pro zamknutí a regulaci hlasitosti. V praxi toto ovládání nefunguje moc dobře, chybí hmatová zpětná vazba. Alespoň že zamykací tlačítko na horní straně je skutečné, najdete ho i poslepu a při jeho stisknutí cítíte zřetelné kliknutí.

Na klasický reproduktor/sluchátko místo nezbylo, takže zvuk vystupuje skrz displej pomocí vibrací. Čtečka otisků je také skrytá v displeji.

Nechtěné komplikace

Koncept vypadá atraktivně, ale při jeho používání rychle přijdete na problémy. Telefon používá kombinaci hardwaru a algoritmů, aby poznal, kterou částí ruky jej jenom držíte a kterou jej chcete ovládat. V praxi to nefunguje ideálně. Boční hrany displeje nejsou z jednolitého zakřiveného skla, spojují se tam dva panely, což je vidět i cítit.

Produktové video Xiaomi Mi Mix Alpha:

Telefon do prodeje nepůjde, takže na specifikacích tolik nezáleží. Uvnitř běží procesor Snapdragon 855+ (v době premiéry to byl výkonnostní strop), který doplňuje 12GB RAM, 512GB paměť UFS 3.0. O přísun energie se stará 4 050 mAh baterie s rychlým 40W nabíjením, které má efektní 3D animaci. Při nabíjení jako by se displej proměnil v nádobu a energie jej plnila jako zelená kapalina.

V neposlední řadě vypadá koncept neotřele, takže jej budete často jen tak pozorovat se zapnutým displejem, aniž byste s ním něco chtěli dělat...

Mi Mix Alpha po českých městech