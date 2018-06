Velká šance na ozdravení tuzemských telekomunikací. ČTÚ dláždí cestu čtvrtému operátorovi

Příští rok bude důležitým milníkem v oblasti telekomunikací. V rámci druhé digitální dividendy, tzn. uvolnění pásma 700 MHz po pozemním televizním vysílání DVB-T, se budou dražit lukrativní pásma, která v souladu s ustanovením Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) připadnou službám mobilních operátorů.

To přináší jedinečnou a dost možná poslední možnost přilákat na český trh čtvrtého plnohodnotného mobilního operátora a pomoci tak nejúčinnějším a zároveň nejpřirozenějším tržním nástrojem rozhýbat téměř neexistující konkurenční prostředí, což samozřejmě současní tři operátoři vytrvale odmítají a snaží se nejrůznějšími způsoby vyvrátit.

Půdu pro vstup čtvrtého operátora začal aktivně připravovat Český telekomunikační úřad (ČTÚ), který v uplynulých dnech zveřejnil několikastránkový dokument nazvaný „Návrh základních principů výběrového řízení na udělení práv k využívání rádiových kmitočtů v pásmu 700 MHz“. Jde o první ucelený dokument, který dává představu o tom, jak by příští rok aukce mohla probíhat.

Přednostní předkolo pro nováčky

Zásadní bude nastavení pravidel pro počet soutěžených pásem. Nejmenší jednotkou bude párový blok 2× 5 MHz, celkem takových bloků bude po televizním vysílání uvolněno šest. Vzhledem k podobným fyzikálním parametrům pásma 700 MHz s již využívaným spektrem 800 MHz, které má licencováno současná trojice operátorů, uvažuje ČTÚ o omezení stávajících hráčů na vydražení maximálně jednoho párového bloku 2× 10 MHz. Aby nedošlo ke stejnému „rozebrání“ pásma stávající trojkou jako u 800 MHz, dostanou noví hráči (resp. ti, kteří nedisponují frekvencí 800 MHz) přednostní aukční předkolo, kde mohou získat až 2× 10 MHz.

Subjekt, který se zaváže vydražené pásmo 700 MHz využívat pouze pro velkoobchodní účely (tzn. jako poskytovatel infrastruktury pro jiné subjekty – nyní tak u nás funguje pouze CETIN), bude moci vydražit až 2× 20 MHz blok. Zde by stávající trojka nemusela být nijak omezována, ale ČTÚ by měl pohlídat, aby operátoři neprovedli nějakou fintu, např. založením vlastní dceřiné firmy, které by infrastrukturu pronajímali.

Co je a není 5G a proč by nám neměl ujet vlak:

Další podstatnou složkou budou závazky vyplývající z vydražení bloků v pásmu 700 MHz pro ty, kteří již mají frekvence na 800 MHz (tzn. opět T-Mobile, Vodafone a CETIN). Subjekty budou muset nabídnout část prostoru na vysílačích menším operátorům, kteří mají např. jen pásmo 3 600 MHz, aby mohli pomocí národního roamingu (tzn. v podstatě jako virtuálové v části sítě jiného operátora) vytvořit pro své zákazníky ucelenější pokrytí. Na Slovensku tímto způsobem funguje operátor 4ka od firmy Swan Mobile a také O2 Slovakia od skupiny PPF.

Takto nastavená aukce zůstane přístupná pro stávající operátory, ale zároveň jim znemožní přihazovat na všechny bloky jen proto, aby znemožnili vstup nového hráče, případně aby si pak s vydraženými bloky dělali, co chtějí. Noví hráči naopak budou mít motivaci získat širší spektrum a vybudovat tak čtvrtého plnohodnotného operátora. Samotný průběh aukce bude stejný jako u pásma 800 MHz, úřad využije již vyzkoušený formát souběžné vícekolové aukce. S realizací aukce se počítá v druhé polovině roku 2019.