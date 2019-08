Velké novinky v Pokémon Go: 5. generace, legendární Jirachi a shiny MewTwo

Do mobilní hry Pokémon Go se brzy dostanou ultra bonusy za splněné globální cíle při pořádání Go Festů v Americe, Evropě a v Asii. Bonusy se dělí do tří týdnů. V tom prvním, který trvá od 2. do 9. září, se budou z 10km vajec klubat písmena U, L, T, R a A pokémona Unown, všechna vejce se budou klubat dvakrát rychleji, a to po celé tři týdny. Do raidů se vrátí legendární Raikou, Entei a Suicune, ve hře se navíc objeví dva noví shiny pokémoni - Sentret a Gligar.

V týdnu od 9 . do 16. září se budou ze 7km vajec klubat regionální pokémoni Farfetch'd, Kangashkhan, Mr. Mime a Tauros, kteří se budou líhnout i v shiny podobě. V raidech se ukáží různé formy pokémona Deoxys, vůbec poprvé mimo EX raidy. V týdnu od 16. do 23. září se do raidů zase vrátí MewTwo, který může být shiny, navíc se speciálním útokem Psystrike. Současně se ve hře objeví pokémoni páté generace, v raidech bude pokémon Klink (může být i shiny), v terénu se pak mezi nové shiny novinky zařadí Patrat a Lillipup.

Ode dneška již navíc běží speciální research, jehož výsledkem je možnost odchycení legendárního pokémona Jirachi. Ti, kteří se již letos zúčastnili Go Festu, nakonec neodchytí dalšího ale dostanou bonusové candy pro vylepšení toho stávajícího. Září tedy bude, s ohledem na akce ve hře Pokémon Go, dost zajímavé.

Podívejte se na shrnutí německého Go Festu:

