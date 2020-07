Velký den! Narozeniny má první mobilní hovor, první videohovor a v Česku startuje 5G

Už 50 let slaví první videohovor. V úterý 30. června jej v síti AT&T a s přístrojem Picturephone Mod II provedl pittsburghský starosta Peter Flaherty a John Harper, šéf firmy Alcoa CEO. O den později se služba rozeběhla na 38 terminálech v osmi pittsburgských firmách. Šlo tedy o první videohovor ve veřejné síti a bezprostředně následovalo komerční spuštění služby, ale počátky videohovorů sahají až do 20. let minulého století.

Tehdy se však jednalo o napevno spojené systémy s televizí a kamerou. Za první pokus dostat videohovory mezi lidi lze považovat i videotelefonické budky z roku 1964, které byly umístěné v New Yorku, Washingtonu a Chicagu. Zájemci o „tehdejší Skype“ si museli předem rezervovat čas spojení a tříminutový hovor přišel na 133 dolarů. To je sice méně, než stála letenka mezi těmito městy, ale asi tušíte, že na komerční úspěch to nestačilo.

Mobilní boom a výhled do budoucnosti



Mobilní telefony existovaly už dříve, ale až sítě GSM přinesly globální boom

Dnes je to přesně 29 let, co proběhl první hovor v mobilní síti GSM. Překvapí vás, že to bylo ve Finsku? Právě finská Nokia tehdy kralovala světu telekomunikační infrastruktury, ale testu se zúčastnil i německý Siemens. Guvernér finské národní banky Harri Holkeri 1. července 1991 volal zástupkyni města Tampere Kaarině Suonio a vyzdvihnul kvalitu přenosu, kterou přirovnal k CD přehrávači. Právě GSM sítě znamenaly masové rozšíření mobilních telefonů.

A ještě jeden odstavec bude tento článek mít. Tentokrát jde o připomenutí, že právě dnes v části Prahy a Kolína startuje veřejný test 5G sítě. Máte správný telefon a SIM kartu O2? Pak se můžete přidat i vy. Možná i tohle bude jeden z těch momentů, na které budeme za desítky let nostalgicky vzpomínat…

Via yle.fi, Engadget