Velký srovnávací test: 20 powerbank s kapacitou 10 000 mAh

Navíc si nějakou energii vezmou i řídicí obvody powerbanky a nabíjecí obvody telefonu. Výsledkem je, že zmíněnou 3 300mAh baterii nabijete 10 000mAh powerbankou dvakrát a kousek v závislosti na efektivitě DC-DC měničů, délce kabelu a protékajícím proudu. To je vidět i v našem testu – žádná z powerbank neposkytovala 100 % deklarované kapacity, protože musíte započítat i ztráty.

Počet nabití telefonu se odvíjí od kapacity jeho baterie, proto výrobci powerbank jejich kapacitu uvádějí při napětí 3,7 V (napětí baterie v telefonu), případně někdy 3,85 V. Pro porovnání kapacit napříč bateriemi a zařízeními je vhodnější údaj o velikosti uložené energii ve Wh, který získáte vynásobením napětí a kapacity v Ah – u testovaných powerbank by to bylo 3,7 V × 10 Ah, tedy 37 Wh. Tato hodnota má výhodu v tom, že již nezáleží na velikosti napětí, takže umožňuje vzájemné porovnání mezi různými typy baterií.

Powerbanky se prodávají v nejrůznějších kapacitách a velikostech, navíc se jejich výrobou zabývá velké množství firem. Když však vezmete v úvahu, že dnešní telefon má kapacitu baterie 3 000 až 4 000 mAh, není od věci mít u sebe takovou powerbanku, která ho dokáže nabít alespoň dvakrát, to pro případ, že byste ji po prvním nabití zapomněli dobít. Zároveň by powerbanka neměla být příliš velká, abyste ji mohli mít neustále při sobě. Jako ideální kompromis se proto jeví powerbanky s kapacitou 10 000 mAh, které jsou také nejoblíbenější a je mezi nimi i největší výběr. Proto jsme se zaměřili právě na tuto kapacitu.

Nejrozšířenějším standardem je Quick Charge 2.0/3.0, který funguje s klasickým USB i Micro-USB konektorem, ovšem u telefonů a tabletů můžete s jeho podporou počítat především u modelů s čipsetem Qualcomm. Ještě univerzálnější by měl být standard USB-PD čili Power Delivery dostupný s konektorem USB-C. Zatím jej můžete využít hlavně pro nabíjení iPhonů, telefonů Google Pixel, některých telefonů Asus, Samsung anebo třeba pro Nintendo Switch, nicméně v budoucnu by se mohl rozšířit prakticky na všechna mobilní zařízení – například Google bude vyžadovat, aby všechna nová zařízení s USB-C a Androidem nebránila kompatibilitě s USB-PD. Pokud si ovšem říkáte, že budete moci nabíjet s Power Delivery powerbankou i notebook, musíme vás zklamat. U drtivé většiny notebooků s Power Delivery je zapotřebí USB-PD s napětím 20 V, přičemž všechny powerbanky v našem testu zvládly poskytnout maximálně 12 V (s výjimkou 15 V u Axagonu).

Kvůli vysokým kapacitám baterií telefonů je napětí 5 V pro nabíjení nedostačující. Protože pokud byste měli telefon nabíjet výkonem například 18 W, aby byl za hodinu nabitý, musel by při napětí 5 V téct kabelem i konektory proud 3,6 A, což drtivá většina kabelů nezvládne, i když byly velmi krátké.

U powerbank se nejčastěji setkáte s konektorem Micro-USB a u modernějších s USB-C, případně mohou některé být vybaveny i konektorem Lightning, což ocení majitelé iPhonů. Ideální je přítomnost alespoň obou prvně jmenovaných, ať je nabíjení univerzálnější. Na výstupu už zpravidla potkáte jeden či dva klasické USB konektory, případně je výstupem i sám USB-C, což je ideální, protože vám pak stačí jeden USB-C na USB-C kabel – powerbanka sama pozná, zda se má nabíjet či zda má nabíjet jiné zařízení. Více klasických USB zase oceníte, když budete chtít nabíjet z powerbanky více zařízení současně. Pozor jen na to, že může mít každý konektor jinou zatížitelnost, případně nemusí všechny podporovat rychlé nabíjení.

Jak jsme testovali

Testování powerbank je velice zdlouhavou záležitostí a probíhalo prakticky celý měsíc, protože je každou powerbanku zapotřebí několikrát vybít a nabít. Celkové hodnocení se skládá ze tří kategorií s různými váhami podle důležitosti: Vybíjení (50 %), Nabíjení (20 %), Funkce a výbava (10 %) a Přenositelnost (20 %). Pokud vám takto nastavené váhy nevyhovují, nedívejte se na celkové pořadí, ale spíše na dílčí výsledky.

Nabíjení připojených zařízení

Ke změření skutečné kapacity každé powerbanky jsme použili rovnou tři pokročilé testery s plynule regulovatelnou aktivní zátěží až do 3,5 A. Po vybalení jsme powerbanku nejprve zcela nabili, pak vybili proudem 1 A, znovu nabili a až pak probíhalo měřené vybíjení a nabíjení. Vyšší zátěž powerbanky má za následek vyšší ztráty, proto jsme vybíjení měřili při proudu 1,0 A, poté 1,5 A a nakonec 2,0 A. Můžete si tak udělat obrázek o tom, jakou skutečnou kapacitu vám powerbanka poskytne, když ji budete více zatěžovat třeba rychlým nabíjením telefonu.

Dále jsme každou z powerbank podrobili zatížením postupně od 0,2 až po maximální proud, jaký poskytla do té doby, než výstupní napětí kleslo pod povolenou toleranci 4,75 V. Až do zátěže 3 A vidíte napětí, jaká na výstupu byla. Čím vyšší napětí, tím lepší, protože je tím kompenzována napěťová ztráta na kabelu, která se zvyšuje s rostoucím proudem. Dokonce s tím některé powerbanky počítají, proto poskytují při vyšších proudech vyšší napětí. Testovali jsme i minimální zatížení powerbanky, pod tuto hranici se automaticky vypne. Zde platí: čím nižší hodnota, tím lépe, protože některá nenáročná zařízení, typicky bezdrátová sluchátka či chytré náramky a hodiny, se kvůli tomu nemusí dobít do 100 % kapacity jejich baterie.



Tester Qway U2p dokáže nejen přesně měřit napětí, proudy, čas i množství energie, ale také zaznamenávat vše do logu na počítači, detekovat právě využívaný standard pro rychlé nabíjení, a dokonce jej i aktivovat a nastavit napětí.

Nově jsme díky testeru Qway U2p dokázali zjistit, jaké standardy pro rychlé nabíjení powerbanky nabízejí a s jakými napětími. Zaměřili jsme se na nejdůležitější standard Qualcomm Quick Charge, USB Power Delivery a pak i na vcelku rozšířené Samsung AFC a Huawei FCP. Testy se týkaly jak klasických USB portů, tak USB-C, kde může být situace odlišná – třeba právě Power Delivery je možné pouze u konektoru USB-C.

Nabíjení powerbanky

Důležité je také to, jak se dokáže sama powerbanka rychle nabít. Kapacita 10 000 mAh už totiž není nijak malá a dříve trvalo nabíjení takovýchto powerbank i přes dvanáct hodin, což nestihnete ani přes noc. Pro nabíjení powerbanky pěti volty jsme použili 3A nabíječku AlzaPower M5CQ a jeden z jejích černých USB portů bez podpory rychlého nabíjení, ale poskytující proud až 3 A. Jaký maximální proud si powerbanka na začátku nabíjení brala, najdete v tabulce – čím vyšší, tím lepší, ale i tak to příliš nevypovídá o tom, jak dlouho se skutečně bude powerbanka nabíjet. To jsme měřili až při rychlém nabíjení pro změnu nabíječkou AlzaPower Q100 se standardem Quick Charge, jen v jednom případě (powerbanka Nedis) jsme použili nabíječku Avacom NASN-PD1X-WW, která podporuje i Power Delivery.



Pro testování powerbank jsme museli využít hned několik druhů nabíječek, testerů i kabelů.

Průběh nabíjení jsme monitorovali pomocí testeru Qway U2p a z naměřených hodnot pak odečetli množství energie potřebné k nabití powerbanky, maximální napětí, proud i nabíjecí výkon a nakonec i to, kdy se powerbanka nabila na 50 až 100 %. V tabulce je jasně vidět, že do 50 až 70 % kapacity se powerbanka nabije rychle, ale dalších 50 až 30 % kapacity už trvá nabít i více než dvojnásobek času. Stejný tester v kombinaci s nabíječkami od Huawei, Samsungu, Avacomu a Alzy nám pak sdělil, jaké standardy umí powerbanky pro své nabíjení využít.

Speciality a rozměry

Nově jsme také měřili, jak se powerbanka chová, když k ní připojíte při nabíjení připojeného zařízení napájení. Jsou jen tři způsoby, jak se chovaly: buď daly prioritu nabíjení sebe sama a odpojily všechny výstupy, nebo se naopak nabíjela pouze připojená zařízení bez samotné powerbanky, anebo ta nejlepší možnost – nabíjela se powerbanka i připojená zařízení. Ve dvou posledních případech tak můžete powerbanku využívat jako UPS, což se může někdy hodit.

Velký vliv na výsledné hodnocení měly nejen samotné rozměry a hmotnost powerbanky, ale především vypočtená hustota energie z těchto dvou hodnot a naměřené kapacity při 1A zátěži. Čím vyšší tyto hodnoty jsou, tím je powerbanka při stejné kapacitě lehčí a méně rozměrná. Důležité však nejsou jen absolutní rozměry powerbanky, ale také skladnost jejího tvaru, proto v hodnocení nechybí ani tato položka. Nakonec jsme měřili i přiložené kabely se zdrojem s napětím 5,00 V. Zvyšovali jsme zátěž, a jakmile napětí kleslo na 4,75 V, odečetli jsme protékající proud, který najdete v tabulce.