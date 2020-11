Velký telefon s velkou baterií. Prohlédněte si novinkový Honor 10X Lite

Honor v těchto dnech začíná na českém trhu prodávat smartphone nižší třídy Honor 10X Lite. Na výběr je zelená a černá barva, pro náš trh je určená jediná paměťová varianta 4 + 128 GB. Telefon je v prodeji běžně za 5 490 Kč, v rámci akce Black Friday je ale do konce listopadu zlevněn o 20 % na 4 390 Kč.

Po hardwarové stránce je telefon vcelku neošizeným zařízením nižší třídy. Přináší velký rovný 6,7palcový IPS displej s Full HD+ rozlišením. Výkon dodává procesor Kirin 710A. Hlavním lákadlem je baterie s kapacitou 5 000 mAh, která podporuje i rychlé dobíjení 22,5 W pomocí v balení dodávaného adaptéru. Tato funkce bývá u levnějších zařízení zatím spíše výjimkou.

Ani zpracování není špatné. Zadní strana i rám jsou sice z plastu, ale telefon nikde nepovrzává, ani se neprohýbá. Čtečka leží na praktickém místě na boku a je kombinovaná s odemykacím tlačítkem. Honor musíme pochválit za použití USB-C konektoru, zachování 3,5mm jacku a osazení NFC, což je víceméně jediný rozdíl proti dvojčeti Huawei P Smart (2021). Neurazí ani čtyřnásobný foťák s primárním 48Mpx senzorem, byť možnosti ostatních čoček jsou spíše omezené.

Tradiční omezení nastává v softwarové oblasti – telefon nepodporuje služby ani aplikace Googlu. Méně náročným uživatelům to vadit nebude, aplikace si stáhnou z předinstalovaného marketu Huawei AppGallery. Nabídka ale stále není dostatečně bohatá. A kvanta předinstalovaných aplikací třetích stran na plochách, resp. zástupců pro jejich stažení, jsou něco, co bychom v telefonech raději neviděli. Chápeme ovšem, že pro méně zkušené uživatele to může být užitečné vodítko.