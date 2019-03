Velký únik Huawei P30 a P30 Pro. Hlavní lákadlo? Až 10× optické přiblížení!

Huawei má v plánu představit nové modely řady P30 26. března v Paříži. V pozvánce na tiskovou konferencí používá výrobce hashtag #RewriteTheRules (tj. #Přepište pravidla), ovšem my už nyní víme, na co se těšit. A to díky velkému úniku z německého webu WinFuture. V přípravě jsou hned dva smartphony, a to se třemi fotoaparáty, 40W nabíjením a čipsetem Kirin 980. Vybavenější Pro verze má dostat trojitý fotoaparát s 10× optickým přiblížením!

Řada Huawei P30 se zbaví masivních výřezů a přejde na pohlednější kapkovité výřezy pro selfie kamerku. A protože se displej roztáhne přes větší část přední strany, přesune se čtečka otisků pod displej. Zatím však není jasné, zda se bude jednat o optickou čtečku (po vzoru Huawei Mate 20 Pro) či ultrazvukovou, se kterou přišel Galaxy S10. Základní model P30 nabídne rovný 6,1" OLED, vybavenější P30 Pro se vytasí se 6,5" zakřiveným panelem.

Fotoaparáty na zádech dostanou opět branding Leica. V případě Huawei P30 se dočkáme tří objektivů umístěných do semaforu, a, i když jejich rozlišení zatím neznáme, mnohem zajímavěji vypadá sestava foťáků u P30 Pro. Základní 40Mpx fotoaparát má doplnit širokoúhlý objektiv a také čtvercový fotoaparát, která má podle všeho nabídnout až 10× bezztrátový optický zoom. A to v podobném stylu, jak nedávno předvedlo Oppo. Pod přisvětlovací diodou má být připraveno laserové ostření a ToF snímač, který při focení zvýrazní bokeh.

Výkon má dodávat Kirin 980, operační paměť je v tuto chvíli neznámá. Úložiště by mělo startovat na metě 128GB. Menší model má dostat 3 500mAh baterii, u P30 Pro se údajně počítá se 4 200mAh akumulátorem. Řada Huawei P30 má jít do prodeje začátkem dubna ve třech barevných variantách.

