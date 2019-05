Velký únik osobních dat z Instagramu. Ohroženo mohlo být až 49 milionů účtů!

Databáze Instagramu obsahující osobní data 49 milionů uživatelů byla vystavena na platformě Amazon Web Services a nahlédnout do ní mohl kdokoliv. Dočasně totiž nebyla chráněna žádným heslem. Mezi potenciálně ohrožené účty tak patří profily celebrit, influencerů i firemních profilů různých značek. Kdokoliv tak mohl získat biografické údaje, profilové obrázky, počty followerů, různé lokace, telefonní čísla a e-mailové adresy.

Únik se odehrál skrz databázi vlastněnou indickou společností Chtrbox, která influencerům platí za zveřejňování sponzorovaného obsahu na svých Instagramových účtech. Součástí uniklých dat bylo i interní hodnocení jednotlivých influencerů podle počtu followerů a počtu odpovědí na jimi vydané příspěvky na Instagramu. Někteří dotázaní influenceři potvrdili, že uniklý e-mail a telefonní číslo použili při registraci na Instagram, i to, že se společností Chtrbox nikdy neměli co do činění.

Facebook, který Instagram koupil v roce 2012 za miliardu dolarů potvrdil, že situaci vyšetřuje: „Zjišťujeme zda výše popsaná uniklá data, zejména e-maily a telefonní čísla, pocházela z Instagramu nebo z jiných zdrojů. Dotázali jsme se společnosti Chtrbox, abychom porozuměli tomu, odkud data pochází, a jak se stalo to, že byla publikována veřejně.“ Ale zrovna mateřský Facebook má co vyprávět, v březnu vyšlo najevo, že stovky milionů hesel ukládal v běžně čitelném formátu.

Stojí za vším „zlý Facebook“ nebo neopatrnost uživatelů při sdílení dat?

Zdroj Techcrunch