Venu Sq je nákup roku. Levnější než ostatní Garminy, lepší než polochytré AMOLEDy

Chytré hodinky Garmin Venu Sq kombinují překvapivě bohatou výbavu s velmi nízkou cenou. Jsou to malé lehké a spolehlivé hodinky, které nesou prestižní značku Garmin, takže jsou připojené do sportovního ekosystému Garmin Connect. Podporují bezkontaktní platby Garmin Pay, mají Wi-Fi, baterie vydrží 6 dní, se zapnutou GPS zvládnou 11 hodin, mají slušný TFT LCD displej, můžete do nich nahrát aplikace i nové ciferníky, na notifikace z mobilu lze odpovídat…

…přitom stojí jen necelých 5 tisíc korun!

Také můžete mít verzi Venu Sq Music, které přidávají cca 3,5 GB paměť a schopnost přehrát hudbu rovnou do sluchátek bez účasti smartphonu – ať už ručně nakopírované soubory, nebo alba/playlisty/podcasty ze Spotify (potřebujete Premium). Příplatek je ale značný, dostáváme se na 6 500 Kč. Aktuální ceny v cenovém vyhledávači:

Pojďme srovnávat

...za prvé s loňským modelem Venu s kulatým displejem. V cenovém srovnání výše vidíte, že je i po roce výrazně dražší, přitom novému Venu Sq nechybí mnoho. Absenci animovaných ciferníků a animovaných workoutů považuji za drobnost, horší už je to s chybějícím barometrem. Venu Sq vám tedy nepočítají nastoupané metry a patra, v záznamu trasy bude chybět výškový profil (resp. používá se méně přesné určování pomocí GPS).

Venu Sq mají čtvercový TFT displej o úhlopříčce 1,3", Venu má kruhový AMOLED o průměru 1,2", což znamená jasnější barvy a větší plochu. Výdrž baterie je u Venu 5 dní a 20 hodin s aktivní GPS, u Venu Sq udává Garmin dokonce 6 dní, ale jen 14 hodin s GPS. A to je tak všechno. Rozdílů je překvapivě málo.

...za druhé se sporttestery Garmin. Každý nový Garmin Forerunner nebo Fénix má nějakou novou zajímavou vychytávku. Ne tak Venu Sq. Nic nového, ale tady jde především o cenu. Sporttestery mají více sportovních funkcí, pokročilejší tréninky, analytiku, ale také stojí násobně více peněz.

...za třetí s „polochytrými“ hodinkami od Huawei/Honoru, Xiaomi a Amazfit. Některé jsou hezčí, některé jsou levnější, jejich AMOLED displeje jsou jasnější a barevnější, ale se žádnými nezaplatíte, nenainstalujete do nich aplikace, výběr ciferníků je omezený, na notifikace se nedá reagovat a sportovní funkce nesahaní Garminu ani po kolena.

Slabé stránky? Najdou se

Hranaté Venu nejsou úplně hezké, použitý plast nepůsobí příliš reprezentativně. Testovaná šedo-černá je spíše nenápadná, ale podívejte se v e-shopech na ostatní barevné kombinace, některé vypadají povedeně.



Ukázka uživatelského prostředí. Rychlé volby, aplikace Spotify a předpověď počasí.



Příchozí zpráva na Gmailu. Můžete ji smazat, nebo na ni odpovědět (i když krátké připravené reakce se hodí spíše v SMS nebo na messengeru).

Také je vidět, že operační systém původně vznikl pro klasické Garminy a až dodatečně přidali podporu dotykového displeje. Proklikat se spletitými nabídkami je občas peklo, ale naučíte se, zvyknete si.

Sečteno a podtrženo, hodinky Garmin Venu Sq zanechaly skvělý dojem. Špičkové sporttestery stejné značky překonávají cenou, přitom sportovní funkce běžnému nadšenému amatérovi bohatě stačí. Polochytrou konkurenci s AMOLED displeji zase překonávají spoluprací se smartphonem, sportovními funkcemi a platbami.

Mě z toho vychází top nákup letošní předvánoční sezóny, minimálně pokud je pro vás důležitý poměr výkon/cena.