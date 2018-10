Vertu poprvé od krachu představilo nový model. Luxusní Aster P začíná cestu v Číně

O luxusní značce Vertu, která kdysi patřila finské Nokii, nebylo za poslední rok příliš slyšet. Firma několikrát změnila majitele a na začátku loňských prázdnin zkrachovala. Nyní značka, která proslula ruční malosériovou výrobou telefonů v Anglii, patří do turecko-kyperského holdingu Baferton a pod ním vydává více než po roce nový model Vertu Aster P.

Kolekce Aster patřila u Vertu v minulosti k těm „cenově dostupnějším“. To už pro novinku tolik platit nebude, ceny mají opravdu široký rozptyl. Smartphone má opět charakteristické hrany do písmene V a obsahuje materiály jako safír, kůže, titan nebo zlato. Nechybí speciální tlačítko Concierge pro kontaktování osobního asistenta. Na výběr je mnoho barevných variant s cenami v přepočtu od cca 100 do 320 tisíc korun (bez daně).

Hardwarově patří zařízení spíše do střední třídy, ale s posílenou pamětí. Telefon má klasický pětipalcový Full HD displej, procesor Snapdragon 660, 6 GB RAM, 128 GB vnitřního úložiště, 20Mpx hlavní fotoaparát s jednou čočkou a baterii s kapacitou 3 200 mAh, která se dobíjí přes USB-C konektor. V telefonu běží Android 8.1 Oreo. Telefon se začíná prodávat v Číně, o uvedení na globální trh Vertu zatím neinformovalo.