Vidí i ve skoro úplné tmě. Podívejte se, jak fotí Huawei P30 Pro se čtyřmi objektivy

Fotoaparát v P30 Pro je nejzásadnější inovací celé letošní rodiny Huawei P30. Čínská společnost na jeho vývoji tradičně spolupracovala s německou Leicou. Huawei poprvé použilo čtyři objektivy, kde každý má svůj úkol a činí z telefonu univerzální fotografické zařízení pro zoom i širokoúhlý záběr.

Zásadní inovací je nový použitý hlavní 40Mpx senzor Superspectrum, jenž kromě vysokého rozlišení nabídne i novou matici bodů RYB (místo tradiční RGB), kde zelený bod nahrazuje žlutým. To má znamenat živější snímky, více světla i zvýraznění detailů. Novinka v manuálním režimu umožňuje fotit s citlivostí ISO až 409 600, což zatím žádný jiný smartphone neumí.

Sestavení fotoaparátu v P30 Pro: 40Mpx senzor Superspectrum, 27 mm, f1.6, OIS

20Mpx senzor, širokoúhlý objektiv 16 mm, f2.2

8Mpx senzor, 5× optický zoom 125 mm, f3.4, OIS

Time of Flight (ToF) kamera pro mapování hloubky záběru

Třetí objektiv (v semaforu nejníže položený při držení zařízení na výšku) je jiný už na pohled. Je zde patrný čtvercový průhled místo obvyklého kruhu. Pod sklem totiž leží optický hranol, který láme světlo o 90° dolů do těla smartphonu, kde už jsou za sebou seřazeny čočky. Tento objektiv má na svědomí 5× optické přiblížení. Pokud by nebylo použito periskopické lámání světla, byl by nejspíš telefon o poznání tlustší.

Všechny čočky v rámci fotoaparátu samozřejmě spolupracují, a tak je možné docílit díky velké ploše hlavního senzoru a periskopovému objektivu dohromady dokonce 10násobného bezztrátového přiblížení (hybridní zoom). Vedle toho lze použít i širokoúhlý obraz, takže v rámci snímku lze přepínat na 0,6×, 1×, 5× a 10× přiblížení. Novinkou je dlouhá expozice, která lze nastavit nejen v nočním režimu, ale i v hlavním režimu fotoaparátu.

Objevuje se nový efekt „sametová hladina vody“ a vylepšen byl i portrétní režim, který je zásluhou ToF kamery opravdu vynikající. Bokeh efekt lze nastavit v několika úrovních a po vytvoření snímku dodatečně měnit rozostření. ToF ale poslouží i pro přesnější měření prostoru v rámci aplikací pro rozšířenou realitu (AR) a vylepšeny jsou také hýbající se emotikony, kterým Huawei nově říká 3D Life Objects.

Důležitou součástí fotoaparátu je také video. Kamera zvládne 4K video při 60 fps. U videa si pomáhá jak optickou (OIS), tak i softwarovou stabilizací obrazu, kde se uplatňuje umělá inteligence (AIS). Výrazně se vylepšil dynamický rozsah fotoaparátu, výrobce jej označuje jako AI HDR+. Manuálně lze AI vypnout u statických snímků. Nový režim Low Light Video umožňuje natáčení ve zhoršených světelných podmínkách. Dual View Mode využívá dvou kamer zároveň – jedna natáčí širší scénu, druhá přiblížený obraz.

Ukázky z fotoaparátu Huawei P30 Pro:



Interiér



Exteriér noc



Snímek v téměř naprosté tmě s ISO 409 600

Dále si můžete prohlédnout srovnání fotoaparátu v Huawei P30 Pro s půl roku starým modelem Mate 20 Pro při focení v téměř naprosté tmě. Zde je dobře vidět, že i v rámci vlastních modelů dokáže Huawei noční fotografování dále zdokonalovat.

P30 Pro:

Mate 20 Pro: