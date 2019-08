Víme, kdy Apple ukáže iPhone 11 a Watch Series 5. Co znamenají barvy na pozvánce?

Potvrzeno. Apple představí nové produkty v úterý 10. září. Motto letošní akce zní: „By innovation only”. Pouze inovace.

To je překvapivé, od letošních iPhonů 11 se očekávala pozvolná evoluce. Chystá tedy Apple nějaké One more thing nebo nový iPhone nabídne funkce, o kterých dosud nevíme? Zajímavé je i duhové zbarvení, podobné barvy totiž byly zmiňovány ve spojení s nástupcem iPhonu XR. Barvy mohou také naznačovat návrat k duhovému logu, o kterém se hodně mluvilo počátkem léta.



Schovává si pro nás Apple nějaké inovace, o kterých zatím nevíme? (obr.: @JohnPaczkowski)

Kromě iPhonů by měly být představeny také nové Apple Watch Series 5, které letos získají tělo z titanu či keramiky a hovoří se i o nových zdravotních funkcích. Některé spekulace zmiňují měření krevního tlaku. Možné je také představení iPadu 7. generace a nových iPadů Pro. Mluví se také o bezrámečkovém MacBooku Pro s 16" displejem. Mimo hardware se zřejmě dozvíme další informace o službách Apple Arcade a TV+.

Akce začne v úterý 10. září v 19 hodin a bude se konat ve Steve Jobs Theater. I letos se podíváme na živý přenos, který bude možné na této adrese sledovat na všech chytrých zařízeních Applu s aktuálním OS, nebo na počítačích s Windows 10 prostřednictvím prohlížečů Microsoft Edge, Google Chrome či Mozilla Firefox.