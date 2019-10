Virtuální realita oživila Monu Lisu i Berlínskou zeď. Vypravit za zážitky se můžete i vy

Mobilní virtuální realita (VR) pro domácí spotřebitele sice pomalu ustupuje ze scény (čtěte Daydream končí. I Google už ví, že virtuální realita v mobilech je slepá ulička), ale v komerčním využití se s ní setkat můžete, a to nově u dvou velmi atraktivních VR zážitků souvisejících se světovými kulturními památkami.

Paříž

V pařížském muzeu Louvre odstartovala v uplynulých dnech výstava klíčových děl světového velikána Leonarda da Vinci. Součástí expozice je i VR zážitek Mona Lisa: Beyond the Glass, který vznikla v rámci projektu HTC Vive Arts. Aplikace oživuje příběh nejslavnějšího obrazu všech dob prostřednictvím headsetu HTC Vive.



Pomocí brýlí HTC Vive se můžete pokusit odhalit tajemství úsměvu Mony Lisy

Pomocí brýlí můžete překročit hranice skla, za kterým je obraz, a objevit detaily, které nejsou lidským zrakem postřehnutelné. Aplikace zahrnuje výsledky posledních vědeckých výzkumů odhalujících techniky použité při jeho tvorbě a poodhalí i nejnovější informace o identitě modelky. Výstava potrvá do 24. února 2020 v prostorách Napoleonovy haly muzea Louvre. Vstup si můžete rezervovat přímo na stránkách muzea.

Berlín

Pokud vám jsou bližší modernější kulturní dějiny s politickým pozadím, můžete si zajet do Berlína. Tam pomocí virtuální reality ožívá nechvalně známá berlínská zeď, která v letech 1961 až 1989 rozdělovala jako hnisající řezná rána srdce německé metropole.



Virtuální realita vás přenese na známý hraniční přechod Checkpoint Charlie mezi americkým a sovětským sektorem rozděleného Berlína

K příležitosti 30. výročí pádu betonové zdi složené ze speciálně vyráběných panelových bloků připravil berlínský start-up TimeRide zážitek, v rámci kterého se posadíte do simulovaného autobusu, nasadíte si VR brýle a potom už se vydáte minulostí 80. let přes hraniční přechod Checkpoint Charlie do tehdejšího Východního Berlína – jednoho ze symbolů studené války. Vstupenky a další informace naleznete na stránkách TimeRide.