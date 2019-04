Virtuální realita pomůže obchodníkům zjistit, které zboží se zákazníkům líbí. Využívá sledování očí

Virtuální realita má už dnes nejrůznější využití a nově může výrazně pomoci i obchodníkům v podpoře prodeje. Společný projekt firem Accenture, Qualcomm a Kellogg Company představuje headset, s jehož pomocí zákazník nakupuje ve virtuálním obchodě. Headset monitoruje, které druhy zboží, ve které části prodejny a jak dlouho si zákazník prohlíží.

Řešení je založeno na technologii eye-tracking (sledování pohybu očí) v mobilní virtuální realitě (VR) a bude obchodníkům pomáhat shromažďovat důležité spotřebitelské údaje a provádět výzkum trhu. Používá VR headset navržený firmou Qualcomm na známé mobilní platformě Qualcomm Snapdragon 845. VR brýle spojují technologii eye-tracking se softwarem od InContext Solutions a datovou analýzou eye-tracking od Cognitive3D.



Zákazník s pomocí VR brýlí nakupuje ve virtuálním obchodě (Ilustrační foto: Accenture)

Výsledkem je zážitek, který spotřebitele ponoří do kompletně simulovaného obchodu. Umožní jim pohybovat se v prostoru, nakupovat, vybírat produkty a umisťovat je do nákupních košíků. Monitoruje přitom, na co se spotřebitelé dívají, jak dlouho a proč. Testování probíhalo s novými cereáliemi Pop Tarts Bites od firmy Kellogg Company.

Firma si myslela, že zákazník očekává nový typ zboží spíše v horních regálech, a proto tam novinku umístilo. Pomocí brýlí se ukázalo, že zákazník déle zkoumá zboží v níže položených regálech. Po přemístění nových cereálií dolů došlo ke zvýšení jejich prodeje o 18 %. Tento typ zkoumání zákaznického chování může být pro firmy mnohem cennější než klasické online průzkumy nebo vyplňování dotazníků. Monitoruje totiž chování zákazníků přímo u samotného nákupu, nikoli až dodatečně.