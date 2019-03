Virtuálové píší Babišovi: mačkají nás jako citron, zasloužíme si lepší podmínky

Ministerstvo průmyslu a obchodu je dlouhé roky prooperátorské, což aktuálně dokázala i ministryně Nováková, která vinu za předražená mobilní data hodila na zákazníky. O slovo se hlásí i virtuálové, kteří žádají premiéra Babiše, aby zakročil proti síťovým operátorům, kteří drží virtuální operátory pod krkem.

Asociace virtuálů (AČVO) upozorňuje na nefunkční velkoobchodní trh, tedy ten, na kterém služby nakupují právě virtuální operátoři. Citace z otevřeného dopisu:

„V České republice jsou velkoobchodní podmínky pro nezávislé virtuální operátory nastaveny takovým způsobem, aby neumožnovaly vytváření konkurenčních maloobchodních nabídek. Nákupní ceny běžného volání, SMS a datových balíčků pro virtuální operátory jsou nyní totiž vyšší, než je běžná maloobchodní cena pro ostatní firemní zákazníky a zejména mobilní data nakupujeme za několikrát vyšší ceny, než je běžná maloobchodní cena na trhu.“

Vymačkaná marže

A příčina? Říká se tomu stlačování marží (z anglického margin squeeze). V praxi to znamená, že síťový operátor sice poskytne velkoobchodní nabídku, ale ta je tak nevýhodná, že na ní virtuál vydělá v lepším případě drobné, v tom horším se ocitne v červených číslech a po čase to sám zabalí... Vlk se nažral (stát, potažmo ČTÚ) a koza (zisk operátora) zůstala nedotčená.

Andrej Babiš o drahých mobilních datech:

Virtuálové argumentují tím, že jejich vstup na trh vedl v letech 2013 až 2014 k významnému snížení cen za hlas (43 procent) i SMS (34 procent). Zkrátka – větší konkurence vede k poklesu cen, což výše uvedený příklad potvrzuje. Nyní virtuálové žádají férovější podmínky, aby nemuseli jen přežívat.

AČVO dále připomíná příchod Oskara (dnes Vodafone), který jakožto 3. operátor dokázal svým vstupem na trh snížit cenovou hladinu o 20 procent.

Vyslyší Babiš volání virtuálů?

Sečteno a podtrženo, AČVO žádá premiéra Babiše, který několikrát deklaroval, že snížení cen mobilních dat je jeho prioritou, aby si došlápnul na v tomto směru pasivní ČTÚ a MPO, kteří operátory do ničeho příliš netlačí a umožňují udržet učebnicový oligopol. Navíc v infrastrukturním odvětví (už z principu nedokonale konkurenční trh), který se chová přesně tak, jak to oligopoly dělají. Produkují méně, než by mohli, za cenu vyšší, než v případě dokonale konkurenčního trhu.

Důsledek je jasný a pociťuje ho každý z nás: neefektivita a plýtvání společenskými zdroji (radiové spektrum), což se promítá do vysokých cen.

AČVO je veřejná a nezávislá organizace sdružující poskytovatele veřejně dostupných mobilních služeb. Posláním asociace je přispívat k rozvoji podnikání mobilních virtuálních národních operátorů.