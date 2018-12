Vivo láká na na NEX 2 se dvěma displeji. Oznámen bude v polovině prosince

Jak jsme vás již nedávno informovali, Vivo brzy představí nástupce modelu Vivo NEX S, který selfie kamerku vůbec poprvé přesunul do „periskopu“ vysouvajícího se z horní hrany. A nebylo by to Vivo, kdyby u dalšího modelu NEX nevymýšlelo další kulišárny. Smartphone tentokrát přijde o periskop, potřebné kamerky a čidla se přesunou na záda, kde se objeví rovnou druhý doplňkový displej!

Vivo už má pro budoucí smartphone vytvořenou produktovou kartu, na které zatím třemi teasery láká na představení telefonu. Na prvním vidíme potvrzení trojitého fotoaparátu na zadní straně, druhý teaser odhaluje záda s kruhovým modulem na zádi - právě tady mají sídlit tři fotočipy. Ve třetím videu se ukazuje kruh z LED diod, který bude zřejmě obklopovat fotoaparáty.

Vivo NEX 2 - teaser č. 1:

Přední 6,4" displej se čtečkou otisků má mít rozlišení Full HD+, bližší detaily k zadnímu panelu zatím neznáme. Oba by však měly být vyrobeny technologií AMOLED. Výkon dodá Snapdragon 845, který bude zřejmě napárován s 10GB operační pamětí. Úložiště by mělo nabídnout kapacitu 128 GB.

Vivo NEX 2 - teaser č. 2:

Uvnitř má být připraven Android Pie s výrazně upravenou grafickou nadstavbou FunTouch OS. Nepředstavený model už má dokonce svou prodejní cenu. V Evropě má budoucí topmodel Viva stát 849 EUR, tedy zhruba 23 tisíc Kč! Oficiální představení Vivo NEX 2 se odehraje 11. prosince.

Vivo NEX 2 - teaser č. 3: