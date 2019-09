Vivo láká na topmodel NEX3. V krátkém videu výrobce odhaluje design telefonu

Vivo za necelý týden představí svůj nový topmodel NEX 3, stane se tak přesně 16. září. Specifikace smartphonu již začátkem září prozradil certifikační úřad TENAA, a to včetně prvních fotografií telefonu. Chystanou novinku můžete vidět „rozpohybovanou“ i na videu, to hlavní se bude točit okolo designu. Telefon dostane tzv. „Waterfall“ displej, který má vyplňovat neuvěřitelných 99,6 % čelní strany. Vivo k tomu pomůže i to, že bude 6,9" AMOLED displej přes okrajová zakřivení „přetékat“ až na boční hrany. Na ukázkových fotkách jsou však rámečky docela široké... No, nechejme se překvapit.

S displejem se pojí i absence bočních tlačítek, které zřejmě nahradí dotykové plochy v kovovém rámu telefonu. Displej se bude pyšnit rozlišením 2 256 × 1 080 pix, a očekává se u něj i zabudovaná čtečka otisků prstů. Celkové rozměry telefonu mají být 167 × 76 × 9,4 mm, v kapse bude tížit poměrně dost - 218 gramy. Z horní hrany se budou vysouvat periskopická selfie, USB-C na spodní hraně bude dodávat šťávu napevno integrované 4 500mAh baterii. Nejvyšší podporovaný rychlonabíjecí výkon bude 44W.

Videoteaser na připravovaný topmodel Vivo NEX 3:

Lesklým zádům bude dominovat kruhový modul, v němž budou do trojúhelníku zarovnány tři fotoaparáty. Podobný design zadní strany se přitom očekává již u Huawei Mate 30. Rozlišení hlavního snímače bude 64 MPx, u zbylých foťáků pak 13MPx. Z teaseru můžeme vyčíst i celkové specifikace optiky s asférickými čočkami - F1.6-2.5/16-52mm. Výpočetní výkon zajistí Snapdragon 855 Plus, kterému bude po ruce 12GB RAM. Interní úložiště má být až 512GB, mimo základní 4G verzi se na vybrané trhy dostane i samostatná 5G varianta.

Zdroj Weibo