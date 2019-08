Vivo NEX 3 dostane 64MPx fotoaparát a superrychlé 120W nabíjení FlashCharge

Vivo v září představí nový topmodel NEX 3. Čínská značka je tak natěšená, že na internet s předstihem uvolňuje střípky, ze kterých si již nyní můžeme poskládat docela slušný obrázek. Smartphone dostane tzv. Waterfall AMOLED displej, který vyplní 99,3 % přední strany, a navíc bude přesahovat i na levý a pravý bok telefonu. Na zádech bude trojice fotoaparátů v kruhovém vystouplém fotomodulu uspořádána do trojúhelníku. Hlavní snímač má nabídnout rozlišení 64 MPx, specifikace dalších fotoaparátů nejsou známy.

Baterie bude mít kapacitu 4 000 mAh a půjde ji zrychleně dobít pomocí 120W nabíjení Super FlashCharge. Podle výrobce má být 4 000mAh baterie dobita z nuly na sto na pouhých 13 minut! A my jsme zvědaví na to, jak bude rychlonabíjení fungovat v reálu. Nebude telefon při tak rychlém nabíjecím cyklu rychle přehřátý? Výkon bude smartphonu dodávat Snapdragon 855 Plus. Více hardwarových detailů by měl výrobce odhalit již za pár dní.

Promo video k připravovanému Vivo NEX 3: