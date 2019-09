Vivo NEX 3 je tady: Waterfall displej, virtuální tlačítka a Snapdragon 855 Plus

Značka Vivo představila očekávaný smartphone Vivo NEX 3. Telefon se pyšní 6,89" Super AMOLED displejem s rozlišením Full HD, který vyplňuje neskutečných 99,6 % procent čelní strany telefonu. Vivo si k této metě pomohlo zejména extrémním okrajovým zakřivením displeje, které se velmi výrazně přibližuje k devadesáti stupňům.

Vivo NEX 3 katalog rozměry a hmotnost: 167 × 76 × 9.4 mm, 217 g

displej: 6.9", dotykový AMOLED, 1 080 × 2 256, 362 PPI

sítě: GSM, WCDMA, HSPA (42.2|5.76 Mb/s), LTE (1200|400 Mb/s)

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS

paměť: 256 GB, RAM: 12 288 MB, baterie: 4 500 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 855 Plus (8× Kryo 485, 3 GHz, 7nm)

operační systém: Google Android 9.0 (Pie)

fotoaparát: 48MPx (8 000 × 6 000), video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk ?

vybavenost ?

výhodnost ?

žádanost cena: ?

Díky tomu musely z boků zmizet klasické tlačítkové ovladače. Nahradila je virtuální tlačítka Touch Sense, která vibracemi po dotyku na displej simulují pocit stisknutého tlačítka. Funkce X-Axis Haptic navíc pomáhá s výraznějšími vibracemi při psaní textovek nebo při hraní her.

Vivo NEX 3 se pyšní Waterfall displejem přes 99,6 % čelní strany:

Smartphone dostal periskop s 16MPx selfie, funkce Portrait Master Hyper HDR zvýší dynamický rozsah mezi nejjasnějším bodem na pozadí a obličejem uživatele při focení selfíček. Na zádech jsou v kruhovém modulu zarovnány tři fotoaparáty do trojúhelníku. Hlavním snímačem je 64MPx ISOCELL Bright GW1, který je doplněný 13MPx širokáčem a teleobjektivem o stejném rozlišení. Uprostřed se pak nachází přisvětlovací dioda.



Takto vypadá nové Vivo NEX 3, v nejvyšší konfiguraci podporuje i konektivitu 5G

Výkon smartphonu dodává vylepšený Snapdragon 855 Plus, a je to vůbec poprvé, co vidíme tento čipset mimo herní smartphony. Doplní jej 8 nebo 12GB RAM, maximální kapacita interního úložiště bude 256 GB. Napevno integrovanou 4 500 mAh baterii dobijete zrychleně pomocí 44W dobíjení. Uvnitř telefonu bude připraven Android 9.0 Pie

Ambasadoři Viva vzali na výlet nový model NEX 3:

Vivo NEX 3 se v nadcházejících týdnech a měsících začne prodávat v asijsko-pacifickém regionu, v Číně a poté na dalších vybraných trzích. Nejlevnější verze s 8GB RAM, 128GB pamětí a podporou LTE vyjde na 641 EUR (cca 16 500 Kč), nejdražší verze s podporou 5G, 12GB RAM a 256GB úložištěm bude stát 800 EUR, tedy necelých 21 tisíc Kč.