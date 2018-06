Vivo NEX: Úchvatný koncept Apex bude přesně tím, čím chtělo být Lenovo Z5

Čínské Vivo 12. června představí novou řadu smartphonů NEX, a my se můžeme těšit na to, že se funkce dřívějšího povedeného konceptu Apex zhmotní v reálném produktu. Již krátce po uvedení Apexu dalo Vivo jasně najevo, že takovou vlnu zájmu nečekalo, a proto koncept přetaví do praxe. Výsledkem bude nová trojice smartphonů Vivo NEX, Vivo NEX A a Vivo NEX S. A právě poslední jmenovaný má být tou nejvybavenější variantou.

Vivo NEX S bude osazen 6,6" displejem a poběží na Snapdragonu 845 s 8GB RAM. Interní úložiště má mít kapacitu 256 GB. Zbývající varianty bude pohánět nedávno oznámený Snapdragon 710 se 6GB operační pamětí. Interní úložiště bude „pouze“ 128GB. Všechny smartphony má napájet 4 000mAh baterie, a minimálně jeden z nich bude mít výsuvnou selfie kamerku z horní hrany, podobně, jako jsme mohli vidět právě u konceptu Apex.

Vivo si však vzalo popularitu hodně „k srdci“, a tak se u všech novinek očekávají vysoké prodejní ceny. Vivo NEX a Vivo NEX A mají být k dostání za 780 dolarů (cca 17 tisíc Kč), nejvybavenější NEX S má stát dokonce 1 100 USD (bezmála 24 tisíc). Nové NEXy tak doslova budou tím, čím mělo být podle teaserů Lenovo Z5. Ovšem hned po jeho představení bylo jasné, že si z nás Lenovo tak trochu vystřelilo. Displej novinky bude roztažen přes celou přední stranu, kterou nenaruší ani výřez v displeji. Už aby Vivo začalo dovážet telefony i do Evropy...

Vivo NEX bude postaveno na futuristickém konceptu Apex: