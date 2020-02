Vivo připravuje koncept Apex 2020. Detaily budeme znát v pátek 28. února

Na veletrhu MWC 2020, který měl běžet do dneška až do čtvrtka 27. února, chtělo Vivo oznámit novou generaci svého koncepčního smartphonu Apex 2020. Protože však byl veletrh zrušen, bude novinka oficiální cestou představena v průběhu online přenosu, a to v pátek 28. února. A Vivo již dopředu na svůj smartphone „prásklo“ část specifikací.

Apex 2020 je formálním nástupcem loňského konceptu Apex 2019, a ten zase vychází z předloňského Vivo Apex. A ten se dostal do prodeje v upravené formě jako Vivo NEX S. Původní myšlenka celého konceptu přitom zůstává - Vivo chce ukázat svou technologickou vyspělost. Těšit se tak máme na tzv. „Full-View-All-In-One-Screen“, což by měl být 6,45" AMOLED displej na bocích zakřivený o 120 stupňů. V bočních částech budou připraveny dotykové plochy nahrazující tradiční boční tlačítka. Jejich druhá generace má přinést vyšší citlivost a rychlejší dotykovou odezvu. Obnovovací frekvence displeje bude 120 Hz.

Představovací video loňského konceptu Vivo Apex 2019:

Tělo telefonu má opět postrádat jakékoliv konektory, veškerá konektivita bude řešena výhradně bezdrátově. Na zádech si všímáme kruhového fotomodulu s dvěma objektivy. Ten horní má nabídnout 5 - 7,5× periskopické přiblížení, spodní 48MPx snímač má využívat gyrooptickou stabilizaci přirovnávanou ke klasickým gimbalům. No, uvidíme...