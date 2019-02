Vivo V15 Pro dostane poddisplejovou čtečku otisků a 32Mpx selfie v periskopu

Vivo ještě před startem mobilního veletrhu MWC v Barceloně představí svůj nový model V15 Pro. Smartphone se v lecčems inspiruje u Vivo NEX S, zejména výsuvnou selfie kamerkou z horní hrany. Nebude se však jednat o „běžný“ 8Mpx snímač ale rovnou o 32Mpx fotoaparát, který tak bude mít nejvyšší rozlišení u periskopové selfie kdy použité.

Vivo V15 Pro bude první smartphone na světě s 32Mpx výsuvnou selfie:

Použitým fotočipem má být Samsung GD1, tedy fotomodul, které je určen do miniaturních prostorů. Snímač nabídne HDR a elektronickou stabilizaci obrazu, a Vivo jeho nasazením dokazuje, že s focením selfíček to myslí opravdu vážně. Druhou funkcí, kterou V15 Pro přebere od modelu NEX S, je poddisplejová čtečka otisků prstů. Na zádech bude připraven trojitý fotoaparát Quad Pixel s rozlišením 48 Mpx. Při focení se však čtyři pixely sloučí do jednoho, efektivní rozlišení fotoaparátu tak bude „jen“ 12 Mpx.

Na zádech Viva V15 Pro bude připraven 48Mpx trojitý fotoaparát:

O Vivu V15 Pro však dnes zřejmě slyšíte naposledy. Čínský výrobce, nejenže u nás oficiální cestou své smartphony stále neprodává, ale navíc si zvolil datum premiéry hodně nešťastně. Na 20. února totiž Samsung sezval novináře z celého světa do San Francisca, aby zde ukázal nové modely řady Galaxy S10. Vivo V15 Pro tak ve středu za dva týdny mezi novinkami řady Galaxy S zcela jistě zapadne.