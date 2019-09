Vivo V17 Pro to zkusí se čtyřmi foťáky a navrch nabídne duální selfie v periskopu

U čínské značky Vivo se mimo topmodelu NEX 3 schyluje i k představení fotomobilu Vivo V17 Pro, který se bude pyšnit čtyřnásobným fotoaparátem na zadní straně a vysouvací duální selfie kamerkou. Trend čtyř fotoaparátů loni odstartoval Samsung Galaxy A9 (2018), ovšem právě u tohoto smartphonu se ale ukázalo, že nezáleží jen na počtu, ale také na kvalitě samotných snímačů.

V případě Viva V17 Pro můžete na zadním skleněném krytu čekat vycentrovaný protáhlý „semafor“. Hlavní snímač dostal rozlišení 48MPx, a díky pixel binningu z něj na výstupu dostanete 12MPx snímky. Ultraširokoúhlý snímač bude mít rozlišení osm megapixelů, zbylé dva snímače jsou pouze dvoumegapixelové. První z nich slouží k rozmazání pozadí v portrétovém režimu, účel druhého snímače je zatím neznámý. Pravděpodobně se však bude jednat o speciální čočku pro makro. Přesně uprostřed fotomodulu je připraveno i LED přisvětlení.

Přední stranu z větší části vyplňuje 6,44" Super AMOLED displej se zabudovanou optickou čtečkou otisků prstů. Zobrazovací panel nabídne rozlišení 2 440 × 1 080 pix a to při poměru stran 21:9. Chybějící výřez a průstřel má na svědomí vysouvací konstrukce, která ukrývá duální selfie kamerku. Hlavní 32MPx snímač doplňuje „rozmazávací“ 2MPx kamerka. Ta je tak trochu navíc, rozmazávání pozadí u selfíček už dnes zvládá umělá inteligence dost obstojně.

Promo video k modelu Vivo V17 Pro:

Výpočetním centrem Viva V17 Pro bude Snapdragon 675, a to spolu s 8GB operační pamětí. Interní úložiště bude 128GB, 4 100mAh baterii dobijete přes USB-C na spodní hraně. Zřejmě nejzajímavější informací je to, že se můžeme na Vivo V17 Pro těšit i v Evropě. Čínský výrobce spadající do stejné vlastnické skupiny se značkami Oppo a OnePlus chce již delší dobu prorazit i v Evropě, a jednou z vlaštovek má být právě připravovaný Vivo V17 Pro. Výrobce však bude zřejmě v první řadě cílit na lukrativnější evropské trhy, např. na Německo, Španělsko nebo Velkou Británii. Představení telefonu se očekává 20. září.

Zdroj Winfuture