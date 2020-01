Vláda schválila důležitý dokument, 5G aukce by měla začít v prvním čtvrtletí

Vláda na včerejším zasedání schválila dokument Implementace a rozvoj sítí 5G v České republice. Podle něj by aukce kmitočtů pro 5G sítě měla začít v prvním čtvrtletí letošního roku. V roce 2030 by pak mělo být pokryto vysokorychlostní sítí 99 procent obyvatel každého okresu České republiky a 90 procent území každého okresu České republiky.

Ještě nedávno přitom Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) naznačovalo, že by chtělo některé parametry změnit, aby aukce byla atraktivnější pro nové hráče, kteří by se mohli stát čtvrtým plnohodnotným operátorem v ČR a přinést tak na telekomunikační trh větší konkurenci. To by ovšem znamenalo pozdržení celého procesu.

Pokrytí do pěti let a sdílení sítí

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) upozornil, že zásah do již projednaných parametrů by znamenal vypsání nových veřejných konzultací a tudíž zpoždění celého procesu nejméně o několik měsíců. Stát navíc počítá s výnosem z poplatků za vydražené frekvence, který by měl do státní kasy přinést nejméně 6 miliard korun. V polovině roku bude dokončen proces uvolnění pásma 700 MHz po vypnutém pozemním televizním vysílání DVB-T.

Podle materiálu, kterým se zabývala vláda, mají držitelé vydražených frekvencí pokrýt do roku 2023 vybrané obce a o dva roky později už mají být pokryty všechny hlavní silniční i železniční tahy a 70 % populace. Stávající operátoři o nové kmitočty zájem mají, ale nechtějí je přeplácet. Zároveň se také čím dál častěji hovoří o sdílení sítí více subjekty, protože výstavba infrastruktury bude vyžadovat mnohamiliardové investice.