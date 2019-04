Vláda schválila návrh aukce kmitočtů pro 5G. Cesta pro 4. operátora se otevírá

Vláda se na včerejším zasedání zabývala návrhem aukce frekvencí pro sítě 5G v pásmu 700 MHz, který pro ni už začátkem letošního roku vypracoval Český telekomunikační úřad. Dokument vládě předložila ministryně průmyslu Nováková spolu s předsedou Rady ČTÚ Novákem. Vláda po pečlivé diskuzi návrh postupu a podmínek aukce schválila.

Aukce umožní budování sítí 5G, ale pro Českou republiku znamená také poslední možnost vstupu 4. plnohodnotného operátora na trh. Právě od něj si veřejnost, ale i premiér Andrej Babiš slibuje zlevnění předražených telekomunikačních služeb, zejména mobilních dat.

„Touto problematikou se dlouhodobě zabývám, protože mám velký problém s cenou dat v České republice. Patříme bohužel mezi státy, kde platíme nejvíce. Je to dlouhodobý problém,“ uvedl premiér Andrej Babiš. „My se stále snažíme nějakým způsobem donutit operátory, aby zlevnili data pro občany, protože si myslíme, že je tam velký prostor. Pokud za pět let získali 55 miliard dividend a ještě další desítky miliard investovali, tak by se měli podělit s občany v cenách dat. Proto budeme v naší iniciativě pokračovat a potřebujeme si být jistí, že v aukci, od které se očekává, že konečně přijde čtvrtý operátor a ta data zlevní a že konečně nastane nějaký konkurenční boj,“ vysvětlil.

Nejžhavějším kandidátem na čtvrtého plnohodnotného operátora je společnost Nordic Telecom, který už svůj zájem o účast v aukci dříve vyjádřil a který také na důkaz nesouhlasu s pokřivováním telekomunikačního trhu vystoupil ze spolku APMS hájícího oligopolní zájmy současných tří síťových operátorů.