Vláda schválila trasování koronaviru pomocí mobilů. Technologie má urychlit konec plošné karantény

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch oznámil, že Vláda na dnešním zasedání schválila trasování nakažených koronavirem pomocí technologií, které připravila skupina českých vývojářů COVID19cz s pomocí trojice síťových mobilních operátorů.

Nejedná se o aplikaci, která by musela být nainstalovaná v chytrém telefonu. Hygienici spárují nakaženého s jeho telefonním číslem a mobilní operátoři k němu poskytnou lokalizační data. Tak se zjistí, kde se nakažený v uplynulých 14 dnech (délka inkubační doby nemoci) pohyboval. Výhodou takto postaveného systému je, že dokáže obsáhnout prakticky celou populaci.

Vodítko pro hygieniky

Samozřejmě to není exaktní metoda, která by spolehlivě trasovala šíření viru, ale statisticky zpřesní pátrání, umožní zavést cílené karantény a sejmout z Česka karanténu plošnou. „Máme dokončený analytický nástroj, který vezme data nakaženého člověka (s jeho souhlasem) a je schopen z nich výrazně spolehlivě zjistit, kde se pohyboval, s kým přišel do styku a koho je tedy třeba otestovat. Není to samospásné, je nad tím potřeba zkušený hygienik, je potřeba lidský kontakt, ale už to není pátrání naslepo či v diářích a vzpomínkách, kde nakažení byli.“ vysvětlují vývojáři.

Každý člověk, který je nakažený infekční chorobou, je ze zákona povinen sdělit hygienické stanici místa s vysokým výskytem osob, která v poslední době navštívil, či jména osob se kterými se setkal. Důvodem je zamezení nekontrolovatelnému šíření infekce ve společnosti. Teď se do hry zapojí moderní technologie, pomohou nakaženým vzpomenout si, kde se kdy pohybovali, hygienikům pomohou správně se ptát při pohovoru.

Výkonný ředitel APMS Jiří Grund zdůrazňuje, že takový souhlas musí být výslovný a dobrovolný, poskytnutá data budou pouze v minimálním rozsahu nezbytném pro trasování pohybu: „Bez jasného a výslovného souhlasu nakaženého NEBUDOU operátoři jakákoliv lokalizační nebo provozní data k podpoře trasování jeho pohybu zpracovávat. Toto řešení pomůže k zastavení šíření infekce COVID-19 a současně plně respektuje i vysoké standardy ochrany soukromí.“

Řešení začínají testovat Ministerstvo zdravotnictví a hlavní hygienička. Do praxe by se mělo dostat v řádu jednotek dní.

Souběžně s tímto projektem skupina COVID19cz vyvíjí i mobilní aplikace přesněji mapující interakce jednotlivých lidí (resp. jejich telefonů) pomocí Bluetooth, ale těžiště aktivity teď patrně leží na výše popsaném projektu, který pracuje s lokalizačními daty od mobilních operátorů.

Je velmi obtížné zajistit, aby si celá populace nainstalovala jednu mobilní aplikaci, kdežto v tomto článku popisované řešení pracuje hned od začátku s prakticky celou populací včetně uživatelů jednoduchých tlačítkových telefonů.