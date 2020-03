Vodafone investoval do satelitní sítě SpaceMobile. Připojí se k ní i běžné mobily

Telefonovat se dá nejen přes pevnou nebo klasickou mobilní síť, ale také přes satelit. Je k tomu ovšem potřeba speciální zařízení. Nově vznikající satelitní síť SpaceMobile tuto podmínku odbourá. Bude možné se do ní připojit s tradičním mobilem, který dnes běžně používáme. Do vznikajícího projektu investovalo několik velkých světových hráčů, mezi nimi také Vodafone.

Výhodou satelitní sítě SpaceMobile bude globální pokrytí i v oblastech, kam se běžný mobilní signál dostává jen těžko. Širokopásmovou nízkoorbitální satelitní síť vybuduje společnost AST & Science. Půjde o první satelitní síť, do níž se budou připojovat i standardní mobilní přístroje. Nejdříve se počítá s podporou 4G zařízení, postupem času bude rozšířena i na 5G mobily.

Kromě investic do společnosti AST & Science se společnost Vodafone dohodla na strategickém partnerství a přispěje svými technickými, provozními i dalšími odbornými znalostmi na podporu globálního nasazení SpaceMobile. Nová síť může hrát klíčovou roli například v případě přírodních katastrof. Dále je do projektu zapojena například i technologicko-investiční skupina Rakuten, společnost Samsung Next, American Tower a Cisneros.