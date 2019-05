Vodafone jako by se bál chovat konkurenčně. Výhodný tarif nabízí v tichosti a jen někomu

Vodafone už několik let čeká na vyjádření Evropské komise, zda sdílení sítí O2 a T-Mobilu není omezování hospodářské soutěže, ale když má příležitost coby tuzemská operátorská trojka jít svým dvěma silnějším rivalům po krku v podobě konkurenčnějšího produktu, tak to radši nechce dělat moc nahlas. Proč?

Tímto produktem by se mohl stát „tajný“ bezúvazkový tarif Data 10 GB s objemem dat uvedeným v názvu, neomezenými SMS a 100 volnými minutami za 499 Kč měsíčně. To samozřejmě není bůhví jak světoborná nabídka a v kontextu EU by se jí mnozí zákazníci z jiných evropských zemí vysmáli, ale v naší české předražené mizérii jde o nabídku výhodnou.

Problém je, že tento tarif si nezakoupíte běžným způsobem. Musí na vás „vyskočit“ jako reklama při brouzdání internetem, anebo si jej musíte přijít zkusit vyhádat na prodejnu, což není každému zrovna po chuti. Na existenci zvýhodněného tarifu nás upozornil jeden ze čtenářů a připojil i přímý odkaz na nabídku. Podle Vodafonu se jedná o „nabídku měsíce“ (nejspíš tedy jen do konce května) v e-shopu, z domovské stránky se k ní ale nijak neproklikáte.

Hlavní výhodou tarifu Data 10 GB je bezúvazková možnost, za níž se u jiných tarifů Vodafonu platí příplatek 20 %. Dat je 10 GB, SMS jsou neomezené a volných minut do všech tuzemských sítí je 100, což mnoha zákazníkům může stačit. Pozor, po vyčerpání je každá další minuta drahá, stojí 3,49 Kč.