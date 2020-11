Vodafone jde příkladem. V roce 2040 bude uhlíkově neutrální, první kroky už udělal

Vodafone se zavázal snížit své globální emise uhlíku v souladu s nejambicióznějším cílem Pařížské dohody. Do roku 2030 eliminuje veškeré emise uhlíku ze své vlastní činnosti a z energie, kterou nakupuje a využívá. Do této doby také o polovinu sníží emise uhlíku ze svého dodavatelského řetězce, prodávaných produktů a služebních cest. Do roku 2040 pak Vodafone zcela eliminuje i tyto emise, čímž o deset let posouvá původní cíl – dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2050.

V České republice Vodafone nakupuje elektřinu z obnovitelných zdrojů už od roku 2011 (vzpomínáte na projekt Zelená síť?). Nejpozději od července 2021 bude výhradně elektřinou z obnovitelných zdrojů napájená celá evropská síť Vodafonu. Podrobněji firma popisuje cíle v tiskové zprávě a na webu Vodafone/Udržitelné podnikání.

„Zavázali jsme se snižovat naši uhlíkovou stopu především prostřednictvím efektivnějšího využívání energií, dodávek energie pouze z obnovitelných zdrojů, snižováním odpadu z našich sítí a uplatňováním nových environmentálních kritérií při výběru dodavatelů. Zároveň se ještě více chceme soustředit na snižování uhlíkové stopy zákazníků Vodafonu pomocí našich služeb, včetně internetu věcí,“ přibližuje nový cíl Petr Dvořák, generální ředitel společnosti Vodafone Czech Republic. „Pevně věřím, že naším přístupem budeme vzorem nejen telekomunikačním společnostem,“ dodává.

Komentář

Z pohledu zákazníků možná zpráva nepůsobí příliš atraktivně. Z pohledu nezasvěcených možná působí jako fráze, levná snaha o pozitivní PR. V dnešní rychlé době možná plán na 20 let nevypadá příliš ambiciózně.

Opak je pravdou. Tohle rozhodnutí bude firmu stát velké peníze. Ale rozhodně má smysl. Nepřímo zapůsobí jako inspirace pro další firmy, přímo dopadne na dodavatele. Už v těchto dnech Vodafone zavádí prncipy udržitelnosti do pravidel pro výběr dodavatelů. Chcete obchodovat s Vodafonem? Pak musíte mít environmentální politiku zaměřenou na snižování emisí uhlíku, obnovitelnou energii, redukci plastů, oběhové hospodářství a životní cyklus produktu.

Skvěle, jedině tímto způsobem se začnou principy udržitelného podnikání šířit napříč společností.