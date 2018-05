Vodafone má datově neomezený tarif. Pro Němce je levnější než u nás „flat“ s 5 GB

I u našich západních sousedů se operátoři pouští do datově neomezných tarifů. Vodafone od 15. května nabízí datově neomezený tarif co do rychlosti i objemu přenesených dat.

Vyjde na 80 eur, tedy v přepočtu 2 040 Kč. Pokud do hry zapojíme kupní sílu, je to levnější, než pro nás tarif Red Naplno 5 GB za 777 Kč.



Pokud někdy operátoři působící v tuzemsku přijdou s datově neomezeným tarifem,

lze očekávat německé ceny...

Při zohlednění trojnásobné kupní síly se opět ukazuje česká drahota v plné nahotě. Zatímco Němec dostane u Vodafonu naprosto neomezený tarif, pro nás má stejný operátor za relativně stejnou cenu jen 5 + 2 GB.