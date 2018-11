Vodafone na Vánoce nadělí Passy. Každý měsíc 7 denních balíčků po celý rok

Od pondělí 19. listopadu bude Vodafone celý rok rozdávat svým zákazníkům dárky, každý jich může získat více než 80. Paušální zákazníci i předplacenkáři si mohou aktivovat 7 denních Passů libovolného druhu každý měsíc, a to až do 18. listopadu 2019.

Můžete využít Social Pass (Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter), Video Pass (YouTube, Netflix, sledování TV plus dalších 15 aplikací). Music Pass (Apple Music, Spotify) a podobně poslouží také Chat Pass, který se týká například aplikací WhatsApp a Facebook Messenger. Novinkou je Cloud Pass pro zálohování fotek a jiných souborů.

Denní Passy jsou připraveny pro firemní i nefiremní zákazníky v aplikaci Můj Vodafone, říct si o ně musíte do 20. ledna 2019! Zde si také pokaždé vybraný Pass aktivujete. Dárek mohou využívat zákazníci s tarifem i předplacenou kartou, ale vždy je třeba mít aktivní měsíční datový objem. Tedy musíte mít placená data.



Dárky jsou letos opět pro všechny, stačí si o ně říct.

Další vánoční dárek potěší hlavně všechny smolaře, kteří si rozbijí displej u svého nového telefonu. Vodafone přináší na český trh unikátní nabídku, a to výměnu prasklého displeje zdarma do tří měsíců od koupě telefonu. Nabídka se týká přístrojů pořízených v období od 1. listopadu 2018 do 20. ledna 2019.

Kromě toho mohou zákazníci už od začátku listopadu využít slevy na mobilní telefony. Za jednu korunu je na výběr z pěti různých modelů, jde například o Huawei Y5 2018 nebo Vodafone Smart N9. Pokud tedy upíšete duši.