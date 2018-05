Vodafone nabádá k recyklaci. Za odevzdání vysloužilého mobilu nabídne Social Pass na měsíc zdarma

V tomto týdnu začíná akce Evropský týden udržitelného rozvoje, která má desítkami konferencí, přednášek, výstav a workshopů vzbudit zájem o životní prostředí a jeho ochranu před dlouhodobým působením člověka. Projekt podporuje také Vodafone, jenž připravil akci s recyklací mobilů.



Podobné válce s mobily k recyklaci najdete i v prodejnách Vodafonu

Pokud přinesete do Vodafonu starý vysloužilý mobil (klidně nefunkční), který by se vám jen zbytečně válel doma, operátor jej za vás zrecykluje a údajně z něj vytěží až 95 % součástek k sekundárnímu využití. Jako poděkování za to, že se smýšlíte ekologicky, dostanete od operátora měsíční aktivaci balíčku Social Pass zdarma.

Recyklaci telefonů pro Vodafone provádí společnost REMA Systém, podle které leží v českých domácnostech celkem až 8 milionů nevyužívaných mobilů. Každý obsahuje vzácné kovy a další znovu použitelné materiály. Pokud by se množství sečetlo na váhu, máme doma po šuplících až 200 kg zlata nebo 2 tuny stříbra.

Jak fungují Vodafone Passy?