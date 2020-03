Vodafone navyšuje studentský tarif. Za stejné peníze nyní nabízí 15 GB dat

Vodafone potichu vylepšil studentský tarif #jetovtobě. Kromě neomezeného volání a SMS zpráv navýšil datový balíček z 12 na 15 GB. Stále však platí, že v základu student získá pouze 10 GB, zbytek si každý měsíc musí aktivovat v aplikaci Můj Vodafone. Kromě toho je součástí tarifu také služba Social Pass pro neomezenou spotřebu dat v aplikacích Facebook, Instagram, Twitter a další.

Tarif nadále vyjde na 499 Kč a nabídka platí jak pro nové, tak stávající zákazníky. Podmínkou pro získání tarifu je studentský průkaz ISIC a věk do 26 let (včetně). K balíčku získáte zdarma ještě druhou (čistě datovou) SIM, ze které může váš datový balíček čerpat někdo další, případně ji vložíte no tabletu či notebooku.

Vodafone s novou nabídkou přišel trochu nečekaně v období koronavirové krize, kdy se většina operátorů soustředí spíše na dočasné nabídky s neomezenými datovými balíčky pro všechny. Vodafone bohužel podobnou nabídku stále nenabízí, ovšem zmíněným studentům alespoň dočasně nadělí službu Chat Pass pro neomezené datování v aplikacích Facebook Messenger, WhatsApp, Telegram a Viber.