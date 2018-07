Vodafone Pass, T-Mobile StreamOn a síťová neutralita. Vše v pořádku, jedeme dál

Porušují balíčky Vodafone Video Pass a T-Mobile StreamOn síťovou neutralitu?

Jde o balíčky, které si lze dokoupit jako nástavbu datového tarifu a video z určitých kanálů sledovat, aniž by vám ubývalo dat z FUP limitu. V balíčcích zanesené služby jsou tedy zvýhodněné, ale ČTÚ řešil něco jiného.

Dle podmínek Vodafone Pass platných do června 2018 totiž mělo u této služby docházet k „optimalizaci“ datových toků streamovaného videa, a to konkrétně ke snižování jeho kvality na úroveň SD (480p). U služby StreamOn si pak T‑Mobile ve smluvních podmínkách platných do března 2018 vyhrazoval právo upravit (rozuměj snížit) maximální možnou rychlost přenosu dat.

ČTÚ oba operátory nejdříve vyzval, aby smluvní podmínky upravili, což se také stalo, takže odpadl důvod pro posuzování případného rozporu s pravidly.

Tím celé bádání nad kontrovevrzními balíčky končí a Vodafone Pass i T-Mobile StreamOn získávají status legitimní služby.

