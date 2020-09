Vodafone přidává nový studentský tarif. Mladým lidem nabídne neomezený hlas i data za 599 Kč

Vodafone od pondělka 21. září zařadí do nabídky nový studentský tarif #jetovtobě Neomezený. Studenti s platným průkazem ISIC ve věku do 26 let (včetně) s ním mohou získat neomezená data, volání i SMS za paušál 599 Kč měsíčně. Tato cena má ovšem platit pouze pro tarify aktivované do 31. října. Zda poté operátor tarif zdraží, nebo jej přestane nabízet, v tuto chvíli nevíme.

Neomezený studentský tarif doplní v nabídce stávají základní paušál #jetovtobě, který nabízí neomezené volání a SMS, k tomu 15 GB dat a balíček Social Pass pro neomezenou komunikaci na sociálních sítích za 499 Kč měsíčně. Tento tarif zůstává nadále v nabídce. Jedno omezení nový tarif #jetovtobě Neomezený ale přece jen má – data v rámci něj proudí maximální rychlostí 10 Mbit/s.