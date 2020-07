Vodafone rozhodl o vypnutí 3G sítě. Starší technologii do roka nahradí LTE a 5G

Vodafone jako první z českých operátorů oznámil záměr vypínání jedné ze sítí starší generace. Podle očekávání jde o 3G (UMTS) síť, fungující v pásmu 2 100 MHz, která tak v ústupu „předběhne“ ještě starší GSM (2G) technologii. 3G nahradí na uvolněných frekvencích novější typy sítí LTE (4G) a 5G. K celoplošnému vypnutí 3G sítě Vodafonu v Česku dojde v březnu 2021.



V roce 2009 Vodafone ve velkolepé kampani s helikoptérou slavnostně oznamoval spuštění 3G v části Prahy. Co na tom, že ve Skandinávii později v témže roce spouštěli komerčně 4G... O 12 let později se pohrobek temného období českých telekomunikací odmlčí.

Primárním cílem operátora má být zefektivnění provozu a zvýšení kapacity, tím pádem tedy i rychlosti sítě. 3G sítě dnes běží spíše ve středně velkých a větších městech, čeští operátoři s nimi historicky nikdy nedosáhli uspokojivého pokrytí, a tak půjde také po jejich přepnutí na novější generace spíše o „dokrývání“ míst nebo posilování kapacity stávající 4G sítě na 800 MHz. Operátor si tím také možná předem zajišťuje kapacitní rezervu, pokud by nezískal žádné příděly v nadcházející aukci kmitočtů. Její podmínky Vodafone trvale kritizuje.

Každých 10 let nová generace mobilních sítí

Pro zákazníky by ze strany koncových zařízení změna technologie neměla představovat žádné zásadní omezení. Drtivá většina dnešních prodávaných smartphonů 4G konektivitu nabízí, jednoduché (tlačítkové) telefony se pro hlasové a SMS služby budou nadále připojovat do 2G sítě. Někteří zákazníci budou muset vyměnit starou SIM kartu za novější USIM pro LTE – tu Vodafone automaticky vydává už od roku 2013 – případně později při nástupu SA (Stand Alone – samostatně fungující) 5G sítě za ISIM.

Ke generační obměně sítí dochází zhruba každých deset let. Začátkem devadesátých let střídaly analogovou NMT technologii první digitální GSM sítě s tehdy novou službou SMS. Na přelomu milénia začaly být ve vyspělých zemích v provozu 3G sítě, které přinesly první použitelný mobilní internet a také videohovory, jež se ale tehdy neujaly. V Česku byl vinou laxního přístupu tehdejšího vedení ČTÚ příchod 3G opožděn o více než 5 let a operátoři nikdy nedosáhli uspokojivého pokrytí.

Okolo roku 2010 se ve světě začínají prosazovat první LTE sítě, které razantně zvyšují rychlost a spolehlivost datového připojení. V Česku proběhl start 4G na konci roku 2013. Za zpoždění opět částečně mohl ČTÚ, který nezvládl první aukci kmitočtů 800 MHz a musel ji anulovat. Dnes pokrývají LTE sítě v Česku přes 99 procent obyvatel a mnohde jsou i alternativou nedostupného kabelového internetového připojení.