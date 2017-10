Vodafone rozsekal internet. Dílky jsou neomezené, první dvě stojí po 99 Kč

Vodafone chystá velké změny. Začíná to novým logem, vytýčenou strategií, ale rovnou také novými produkty. Nejviditelnější novinkou je „demokratizace dat“. Jde o objemem neomezené datové balíčky.

Social Pass stojí 99 Kč a umožňuje komunikaci, prohlížení a sledování videa na sociálních sítích. Zatím jde o Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, ale v budoucnu se přidají další.

stojí 99 Kč a umožňuje komunikaci, prohlížení a sledování videa na sociálních sítích. Zatím jde o Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, ale v budoucnu se přidají další. Chat Pass stojí dalších 99 Kč a obsahuje komunikaci přes WhatsApp, Facebook Messenger, Telegram a Viber.

stojí dalších 99 Kč a obsahuje komunikaci přes WhatsApp, Facebook Messenger, Telegram a Viber. Music Pass se přidá 15. listopadu, partneři/aplikace budou oznámené později.

se přidá 15. listopadu, partneři/aplikace budou oznámené později. Video Pass se přidá 15. listopadu, partneři/aplikace budou oznámené později.

Cena balíčku je příplatek k současnému datovému tarifu. Aplikace zahrnuté do balíčku mohou konzumovat neomezené množství dat, běžný datový tarif s klasickým FUP limitem se používá na všechno ostatní.

Příklad z praxe. Dnes si platíte 10 GB a z toho 9,5 GB prosurfujete na Facebooku. Nově teď můžete přejít na výrazně levnější tarif s FUP limitem 0,5 GB, k tomu připlatit 99 Kč za Social Pass a ušetříte. Níže si však přečtete, že právě v dělení provozu je problém...

Postřehy z tiskové konference

Do konce listopadu si zákazníci mohou balíčky vyzkoušet zdarma.

Balíčky platí i v zahraničí.

Jde o řešení pro mobily, pokud tedy přes mobil připojíte počítač, budete si ubírat z FUP limitu. „Je možné, že i jiné cesty povedou k nezapočítávání dat, ale nejsme schopní to zaručit,“ doplňuje Vodafone.

Problematiku síťové neutrality prý Vodafone vyřešil tak, že kdokoliv může přijít a přihlásit se do jednotlivých balíčků. Je na to připravený partnerský web. Partneři za zařazení do balíčků neplatí.

Neomezený Facebook (v social passu) platí jen pro aplikaci Facebook. Když se připojíte přes prohlížeč a webovou mobilní verzi Facebooku, Vodafone už není schopný rozpoznat provoz, nepočítá jej do Social Passu a data se počítají do FUP limitu.

Háček

Hledáte problém? Tady je. Platí obecně, ale pro názornost jej vysvětlím na konkrétním příkladu. Jste v aplikaci Facebook, na kterou se vztahuje Social Pass. Pod sebou máte dvě videa, jedno je přímo na Facebooku (přehrává se z jeho serverů), druhé je vložené z YouTube. Na přehrání prvního se Social Pass vztahuje, na druhý ne.

Na Facebooku vidíte odkaz na článek, kliknete na něj, protože si jej chcete přečíst. Otevře se webový prohlížeč integrovaný ve facebookové aplikaci, člověk by si myslel, že je stále na Facebooku a stále jede přes Social Pass. Omyl. Obsah článku teče z jiných serverů a počítá se vám do běžného FUP limitu.

Dokážete podobné detaily rozlišit?