Vodafone ruší poplatek za vrácení nespotřebovaného kreditu na předplacenkách

Pokud budete se svojí předplacenkou odcházet od Vodafonu a zažádáte o vyplacení nespotřebovaného kreditu, operátor za vratku nebude účtovat žádný poplatek. Dosud si podle ceníku mohl účtovat až 149 Kč.

Operátoři mají podle novely Zákona o elektronických komunikacích (ZEK), jež vešla v platnost letos v dubnu, nárok za vrácení kreditu účtovat manipulační poplatek, který má pokrýt nutné administrativní náklady. Výši částky ZEK nestanovuje, ale jistě zákonná úprava nezamýšlela to, aby se operátor pomocí tohoto poplatku nad odcházejícím zákazníkem aspoň trochu „zahojil“.

Ještě vyšší poplatek za vrácení kreditu účtuje O2, které za tento v podstatě automatizovaný systémový úkon žádá dokonce 199 Kč. Výši poplatků proto už začal zkoumat Český telekomunikační úřad (ČTÚ), ale žádné stanovisko zatím nevydal. Ať už bude jakékoli, Vodafone díky úplnému zrušení poplatku bude z obliga.

Registrované předplacenky by vratky usnadnily

U Vodafonu se převádění nespotřebovaného kreditu dosud příliš nepraktikovalo, protože podle jeho analýzy měla více než polovina zákazníků při převodu čísla zůstatek kreditu menší než 2 koruny. Za měsíce duben a květen přišlo do Vodafonu pouhých 17 žádostí na vrácení kreditu.

Operátor nicméně upozorňuje, že převod kreditu pro něj určitou zátěž představuje. „Jde o náklady na administraci, výplatu peněz nebo identifikaci zákazníka, která je nutná jako prevence praní špinavých peněz. Bez této identifikace by bylo možné z anonymního prostředí převádět na konkrétní osoby s pomocí SIM karet značné částky,“ vypočítává Vodafone.

Vodafone se na základě vyhodnocení aktuální situace rozhodl, že poplatek za vracení kreditu účtovat nebude. Pokud by v Česku existovala povinnost registrovat předplacené karty, byl by pro operátora proces jednodušší. „Určitě si dokážeme představit jednoduchý proces vrácení kreditu na jedno kliknutí, pokud by předplacené karty nebyly anonymní,“ říká ředitel pro regulaci a vnější vztahy Vodafonu Richard Stonavský.