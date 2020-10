Vodafone, T-Mobile a O2 pomáhají i ve druhé koronavirové vlně. Seznam nabídek

S nedobrovolnou izolací se potýkají také senioři. Těm, kteří mají u Vodafonu Tarif 60+, Vodafone až do konce ledna 2021 přidá neomezené volání do všech sítí v Česku.

Nora Fridrichová se problematice samoživitelek věnuje dlouhodobě. Potřebné rodiny vybere spolu s učiteli a renomovanými neziskovými organizacemi. „Moc děkuji učitelům, že se mi ozývají s prosbou o notebook pro jejich žáčka. Příběhy dětí, které mi píšou, se nečtou snadno, ale potvrzují, jak klíčovou roli kantoři v životě dětí hrají. Od nás rodičů si za to zaslouží veliký dík. My pomůžeme aspoň s vybavením, za jehož pořízení děkujeme našim dárcům,“ říká Nora Fridrichová.

Jarní uzavření škol ukázalo, že vzdálená výuka je pro mnohé žáky nedostupná z důvodu chybějícího IT vybavení nebo internetového připojení. T-Mobile v dalších měsících zdarma vybaví pět set rodin samoživitelů a samoživitelek notebooky a rychlým internetovým připojením . Operátor se připojil k dobročinné iniciativě novinářky Nory Fridrichové, a reaguje tak na palčivý problém současných týdnů, který řadě dětí brání v zapojení do distanční výuky.

O2

Také O2 pomůže se zapojením dětí ze sociálně znevýhodněných rodin zpět do distanční výuky. Kupodivu však ne firma samotná, ale část jejích zaměstnanců, kteří darovali prostředky Nadaci O2. Ta zajistí mobilní či pevné připojení pro 1 500 dětí. O výběr se postarají prověřené neziskové organizace Women for Women a Člověk v tísni. Připojení pro potřebné nabídne též školám zapojeným v nadačním programu O2 Chytrá škola. Doba trvání této nabídky bude určena dle aktuální epidemiologické situace, minimálně však po dobu následujících třech měsíců.

Zvýhodněná nabídka pro školy

Bez ohledu na stávající situaci operátor již koncem léta na základě zkušeností z jarního uzavření škol, nadačního programu O2 Chytrá škola a dat z letošního výzkumu Český učitel ve světě technologií připravil i speciální nabídku určenou pro školy. Díky ní se mohly vzdělávací instituce už s předstihem připravit na druhou vlnu pandemie a vybavit své žáky kvalitními notebooky a modemy pro připojení prostřednictvím mobilní sítě. Nabídka, která je pro školy stále platná, umožňuje aktivaci mobilního připojení jen ve chvíli, kdy je skutečně potřeba. Školy tak nemusí hradit měsíční paušály.

Tarify nabité daty pro mladé do 26 let

O2 také v září vylepšilo nabídku tarifů pro zákazníky do 26 let. V tarifech O2 YOU znásobilo datové objemy a mladým lidem nabídlo například tarif s 20 GB dat a neomezeným voláním za 549 Kč měsíčně. Do nabídky pro mladé operátor přidal také tarif s neomezeným množstvím dat. Pořízení některého z tarifů pro mladé je podmíněno pouze věkem, zájemce nemusí být studentem.

Pomoc hygienikům

Další aktivitou, kterou operátor O2 spustil v rámci pomoci s bojem proti epidemii, je vyčlenění části zaměstnanců svých call center hygienikům na pomoc s trasováním kontaktů nakažených. "Naši kolegové z call center pomáhají již od pátku a aktuálně dokáží denně provést až tisíc trasovacích hovorů," vysvětluje Tomáš Řezníček, ředitel call center a zákaznické podpory O2.