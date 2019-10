Vodafone to nakonec zvládl. Nabízí neomezený datový tarif i pro jednotlivce s nejvýhodnějšími parametry

Vodafone přišel v Česku jako první s datově neomezenými mobilními tarify letos v červnu. T-Mobile se přidal se standardní nabídkou navazující na promo kampaň „Neomezené léto“ na konci prázdnin a během září novou generaci tarifů představilo také O2. Vodafone si svoje prvenství musel vykoupit následnými úpravami a změnami v nabídce, protože zejména podmínka dvou a více uživatelů se proti konkurenci, která má hned od začátku také individuální datově neomezený tarif, ukázala jako méně konkurenceschopná.

Vše má ale dobrý konec a nabídka Vodafonu se nakonec ustálila na poměrně přijatelné podobě. Rychlost přenosů u Neomezených tarifů zůstává na snesitelném limitu 10 Mbit/s, u datově omezených tarifů se navyšuje FUP. K neomezeným datovým tarifů přibývá konečně možnost pro jednotlivce a i když se do ceny tarifu započítá „povinný“ internet na doma za 399 Kč, i tak vychází nabídka Vodafonu momentálně s nejlepším poměrem „ceny a výkonu“.

Nutno poznamenat, že časté změny v tarifní nabídce vedou k tomu, že zákazníci se v nabídce svého operátora přestanou orientovat. Proto raději zapomeňte na starší parametry, ani v tomto článku s nimi nebudeme nic srovnávat. Od 1. listopadu 2019 je nabídka Vodafonu taková, jak ji ukazuje tabulka výše. Všechny uvedené tarify mají společné neomezené volání a SMS do všech sítí.

Prémiový Red a výhodný Neomezený pro 1

Rodina tarifů Red je určena pro jednotlivce a nemusíte si k ní aktivovat internet na doma za 399 Kč, ale můžete. Pokud tak učiníte, získáte slevu 200 Kč. Dva tarify mají limit FUP, jeden je neomezený a není v něm nijak zpomalována rychlost přenosů. Tento prémiový tarif Red neomezený vychází na 1 799 Kč měsíčně. U dvou nižších Redů s limitem FUP si operátor neodpustil vynucování aktivace části dat v aplikaci – Red 15 GB je tedy ve skutečnosti Red 5+10 GB, Red 40 GB zase Red 20+20 GB.

Zajímavé změny prodělala rodina tarifů Neomezený. Ta má sice už zmiňovaný rychlostní limit přenosů zastropovaný na 10 Mbit/s, ale zároveň se v ní skrývá nová možnost aktivace tarifu pro jednoho uživatele. To dosud možné nebylo, resp. když si tarif aktivoval jednotlivec, musel platit minimálně za dvě SIM. I tento tarif Neomezený pro 1 zahrnuje „povinný“ domácí internet, ale i včetně něj činí měsíční paušál poměrně střízlivých 1 198 Kč.

Pokud posuzujeme výhradně z pohledu ceny, nabídka to není sice nejlevnější na trhu, protože O2 nabízí Neo Bronzový za 1 099 Kč (jenže s rychlostním limitem 5 Mbit/s) a T-Mobile Neomezeně SD za 1 075 Kč (jenže pouze 20 GB plnou rychlostí a potom dokonce jen 3 Mbit/s), ale za zhruba stovku navíc, kterou si Vodafone účtuje, nabízí nejméně přísné rychlostní omezení (10 Mbit/s) a přidanou hodnotu v podobě internetu na doma (rychlost 20 Mbit/s). Pokud ho nevyužijete doma, můžete jej nechat instalovat třeba na chatu nebo prarodičům.

Jediným otazníkem tak zůstává zmínka o omezené platnosti nabídky týkající se tarifu Neomezený pro 1 za 1 198 Kč měsíčně. Operátor konkrétně uvádí: „Tato nabídka je dostupná od 1. 11. 2019 do 31. 1. 2020.“ Co bude v únoru 2020, v tuto chvíli nevíme. Přestane se tarif nabízet, nebo operátor během několika měsíců znovu změní parametry? Snad je to jen vábnička, aby na tento momentálně nejvýhodnější neomezený datový tarif přešlo v krátké době co nejvíc zákazníků.