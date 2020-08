Vodafone TV přidává Netflix. Ceny jsou stejné, takže jaké jsou výhody integrace?

Na jaře spuštěná Vodafone TV přidává do nabídky Netflix. Vodafone tak jako první do Česka přináší nový trend – integraci více velkých služeb pod jednu střechu. HBO už je v nabídce od začátku, nově tedy i Netflix a brzy se má přidat také třetí velká americká streamingová služba Amazon Prime (via filmtoro.cz)

Pokud máte zájem, budete si muset připlatit a ceny jsou stejné, jako byste si Netflix kupovali samostatně, viz varianty níže. Jaká jsou tedy výhody integrace? Vše můžete zaplatit jedinou fakturou, na vše máte jeden přijímač, vše ovládáta jedním ovladačem v jednom uživatelském prostředí.

Netflix Basic: 199 Kč, možnost sledovat obsah ve standardním rozlišení na jednom zařízení

199 Kč, možnost sledovat obsah ve standardním rozlišení na jednom zařízení Netflix Standard: 259 Kč, dvě zařízení v HD rozlišení

259 Kč, dvě zařízení v HD rozlišení Netflix Premium: 319 Kč, čtyři zařízení v až 4K rozlišení

Využívání Netflixu není vázáno smlouvou, předplatné lze kdykoli pozastavit nebo obnovit. Noví uživatelé získají bezplatný měsíc na vyzkoušení, stávající se mohou přihlásit v nové aplikaci v set-top boxu. Pokud budou chtít platbu převést pod Vodafone, je zde speciální web.

Vodafone TV přináší tři programové balíčky: Klasik (přes 55 TV stanic, 150 Kč měsíčně), Komfort (přes 110 stanic, 300 Kč) a Komplet (přes 130 stanic, 600 Kč). Uvedené ceny platí, pokud máte pevný internet od Vodafonu. Vodafone TV funguje i v sítích jiných poskytovatelů, jen ceny stoupají na 299, 499, resp. 899 Kč.