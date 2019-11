Vodafone už naděluje neomezená data. K aktivaci stačí jedno kliknutí

Vodafone odstartoval vánoční nadílku v podobě neomezených dat. Zákazníci skrze aplikaci získají možnost aktivace 100 dvouhodinovek, kdy se jim spotřeba nepočítá do FUP limitu. Balíček lze aktivovat 50× od 15. listopadu do 14. prosince a dalších 50 balíčků od 15. prosince do 14. ledna. Vyzkoušeli jsme to a vypadá to, že operátor nijak neomezuje rychlost download připojení. Upload se dle provedených testů vždy pohyboval mezi dostatečnými 10-15 Mb/s.

Akci můžete na jedno kliknutí aktivovat v aplikaci Můj Vodafone (Android/Apple iOS). Stačí souhlasit s podmínkami a zbytek už je jen na uživateli. Potvrzení o aktivaci každého balíčku vám přijde SMS zprávou, bilanci spotřebovaných a zbývajících balíčků uvidíte v aplikaci. Dárek si mohou aktivovat všichni zákazníci s datovým tarifem včetně předplacenkářů s aktivním datovým balíčkem. Výjimku činí Předplacená karta 30 a některé firemní tarify či internet na doma (kompletní seznam výjimek najdete v galerii).