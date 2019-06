Vodafone vám dá neomezená mobilní data. Ale musíte být aspoň dva a vzít si i pevný internet

Vodafone vyslyšel volání po neomezených mobilních datech a představil stálou nabídku tarifů Vodafone Neomezený platnou od 20. června 2019, ve které půjde čerpat data nijak nesešněrovaná FUP limitem. Ani tentokrát to ale není tak jednoduché a přímočaré, jak bychom si přáli – tedy že by jednotlivec s jednou SIM kartou zaplatil rozumnou cenu, řekněme do tisícovky měsíčně, a měl za to neomezené volání, SMS i data v mobilu s plnou dostupnou rychlostí.

Nabídka má hodně vedlejších podmínek a je poměrně složitě vystavěná s jasným záměrem – aby se měsíční útrata na účastníka pokud možno nikdy nedostala pod tisíc korun měsíčně a když už, tak ať je zapojena aspoň několikačlenná rodina. Operátor při konstrukci nabídky zapojil poslední dobou často používaný princip rodinných tarifů a k tomu přidal podmínku pevného internetu. Nové tarify vypadají takto:

Zjednodušeně řečeno tak na nabídku neomezených mobilních dat dosáhnete minimálně v páru a pokud máte doma zároveň pevné připojení od Vodafonu. Tím se operátor dopředu chrání před jevem, o kterém se domnívá, že by v případě jednotlivě nabízených neomezených mobilních dat mohl v některých domácnostech nastat – hlava rodiny se vrátí v šest večer domů, nasdílí internet a všichni začnou rázem surfovat jako utržení ze řetězu. A co teprve o víkendu...

Ať už by tento hypotetický model nastal nebo ne, podmínku současné aktivace pevného internetu s ne zrovna závratnou rychlostí stahování 20 Mbit/s chápeme jako určitou formu „klubového příspěvku“ za to, že vám Vodafone neomezená mobilní data vůbec poskytne. Vždyť LTE v mobilu technologicky umožňuje v mnoha lokalitách řádově vyšší rychlosti stahování, běžně okolo 100 Mbit/s. Ovšem pozor, v rámci neomezených mobilních dat Vodafone omezí rychlost stahování na 5 Mbit/s!

Na tuto „hru s čísly“ operátora ale i tak můžete přistoupit – pokud jste ve dvou a více lidech, po započtení všech nákladů (i třeba za nepotřebný pevný internet) vás kompletně neomezený mobilní tarif vyjde na 1 200 Kč za SIM kartu (ve třech na 870 Kč, ve čtyřech na 700 Kč), což na českém trhu dosud možné nebylo. Samotáři mají u Vodafonu smůlu, anebo musí vydělávat za dva.