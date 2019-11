Vodafone vám za stovku měsíčně nacpe dítě do mobilu. Stačí mu na zápěstí připnout hodinky

Vodafone představuje tarif s chytrými hodinkami pro děti a tarifem, který umožní nepřetržité připojení k internetu a mobilní aplikaci, kterou si rodiče nainstalují do mobilu. Uvidí v ní aktuální polohu dítěte na mapě, mohou mu poslat zprávu, nebo mu zavolat (volat může i dítě rodičům). Plánování nebo kontrola pohybu dítěte mezi domovem, školou a kroužky se tak posouvá do 21. století. Rodič nemusí neustále kontrolovat mapu, chytré notifikace samy upozorní, pokud dítě opustí/vstoupí do nastavené oblasti (domov, škola…).

Hodinky se jmenují TCL Movetime Family Watch, nejsou přehnaně velké nebo těžké (váží méně než 60 gramů), přitom jsou odolné vůči nárazu, prachu i vodě, takže je dítě jen tak nezničí a pestrý design neodradí od nošení. Navíc těží ze základní výhody hodinek – jsou řemínkem připevněné na ruce, takže se neztratí tak snadno jako mobil. V neposlední řadě potěší, že na hodinkách dítě nebude surfovat po internetu nebo hrát hry, jako to jde na mobilu. Baterie v plném nasazení vydrží až dva dny.

Tarif obsahuje 100 minut na volání, 250 MB dat (což bohatě stačí na nepřetržité předávání GPS souřadnic) a stojí 104 korun měsíčně. Pokud se k tarifu upíšete na dva roky, prodá vám Vodafone hodinky za 2 977 korun (pohled na cenový vyhledávač však ukazuje, že to není příliš výhodná nabídka).