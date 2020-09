Vodafone vyhrál soud s ČTÚ. Úřad ignoroval technologický vývoj a pravidla zdravého rozumu

Podle článku na epravo.cz jeden z mobilních operátorů u soudu vyhrál spor s ČTÚ a může po České republice požadovat náhradu vzniklé škody. My vám řekneme, který to je a o co tehdy šlo.

V roce 2013 proběhla „LTE aukce“ a jednou z podmínek pro úspěšné dražitele bylo v daném časovém horizontu pokrýt určité území nově vydraženými frekvencemi. ČTÚ tehdy přidal výjimku, v prvních pěti letech se do tohoto pokrytí počítalo i stávající 3G pokrytí.

Vodafone požádal ČTÚ o další výjimku, aby do povinného pokrytí mohl započítat už tehdy fungující LTE na frekvenci 900 MHz s tím, že kvalitu a přenosovou rychlost 3G sítí bezpečně překonává („devítistovka“ tehdy v reálném provozu umožnila stahování rychlostí kolem 15 až 20 Mbit/s). Možná si vzpomenete, že se tehdy při nákupu nových telefonů hodně řešilo, zda ten který model podporuje i „vodafonské LTE“. Úřad tehdy operátorovi nevyhověl, a tak Vodafone postupně přepínal z 900 na 800 MHz, podrobnosti mj. zde:

Vodafone se však bránil u soudu. V žalobě z roku 2015 argumentuje, že ČTÚ neudělením výjimky popřel technologický vývoj, protože LTE 900 efektivněji využívá pásmo. Teď, po pěti letech, dal soud Vodafonu za pravdu. Rozhodnutí už je pravomocné, operátor má právo na finanční náhradu, kterou zaplatí stát. Její výše se bude patrně odvíjet od dodatečných nákladů, které Vodafone vynaložil na přechod z už vybudované LTE 900 na LTE 800. Částku těžko odhadovat, ale půjde minimálně o stovky miliónů.

Rozsudek také znamená, že regulace ČTÚ není bezbřehá, je limitována evropským právem a (zjednodušeně řečeno) zdravým rozumem.