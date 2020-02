Vodafone vylepšuje balíček Roaming na den. V zemích mimo EU získáte 5× více dat

Vodafone se před startem letošní hlavní turistické sezóny rozhodl vylepšit svůj roamingový tarif Roaming na den. Ten využijete při cestách mimo země EU, kde neplatí evropská roamingová regulace („Roam Like at Home“). Nově bude ve 120 zemích světa pro zákazníky k dispozici pětinásobek současného objemu dat. Navýšení dat platí i pro zákazníky, kteří mají už součástí tarifu 7 dní Roamingu na den. Akce platí do 15. května 2020.



Údaje za posledních 12 měsíců ukazují, že kromě zemí Evropské unie čerpají klienti Vodafonu mobilní data v zahraničí především v USA, ve Švýcarsku a Turecku

Dosavadní objem dat v rámci Roamingu na den činil 100 MB. Vodafone jej nyní zvyšuje na 500 MB denně. Při nastaveném Roamingu na den platíte v zemi mimo EU paušální poplatek 199 Kč za každých 24 hodin, kdy se připojíte do sítě partnerského operátora v zahraničí. V tuzemsku, v zemích EU a několika dalších vybraných (Norsko, Lichtenštejnsko, Velká Británie, Island) se žádný paušál neplatí. Pozor ale na fakt, že data spotřebovaná v roamingu se počítají do vašeho měsíčního domácího FUP limitu!

V rámci poplatku je v zahraničí vedle 500 MB dat ještě volání a SMS ve stejném režimu jako doma, tzn. buď neomezeně nebo do výše volných jednotek, a to jak do ČR, tak na všechna čísla v zemi, kde se právě nacházíte. Hovory do ostatních zemí se účtují jako Volání do zahraničí. Pokud budete potřebovat víc dat, než je zmiňovaných 500 MB, můžete si nastavit v aplikaci Můj Vodafone automatický dokup (každých dalších 500 MB stojí 149 Kč).