Vodafone vylepšuje studentský tarif. Přidá do něj zdarma balíček na neomezené „sjíždění“ sociálních sítí

Vodafone má v nabídce pro studenty a mládežníky do 26 let zvýhodněný tarif #jetovtobě. Za bezúvazkový paušál 499 Kč obsahuje neomezené volání a SMS, a k tomu 10 GB dat plus 2 GB bonus prostřednictvím aplikace Můj Vodafone. Od dubna je tarif nově obohacen o zahrnutý balíček Social Pass v hodnotě 99 Kč zdarma.

Tematické balíčky zvýhodňují některé aplikace a operátor nezapočítává jimi spotřebovaná data do limitu FUP. V případě balíčku Social Pass je to zvýhodnění na vybrané sociální sítě – v tomto případě konkrétně Facebook, Instagram, Pinterest, Snapchat i Twitter. Data se nebudou započítávat pouze u přístupu přes uvedené aplikace. Pokud např. na Facebook v mobilu chodíte přes internetový prohlížeč, zvýhodnění se na tento přístup nevztahuje.

„Chceme mladým lidem nabídnout na internetu více svobody a neomezených zážitků. Víme, že zhruba polovina spotřebovaných dat připadá u studentů na sociální sítě, a proto jsme se rozhodli zahrnout do tarifu #jetovtobě i Social Pass,“ uvedl marketingový ředitel Vodafonu David Novák.

Vedle Social Passu nabízí operátor ještě další čtyři tematické balíčky orientované na chatování přes messengery (Chat Pass), poslech a streamování hudby (Music Pass), sledování internetové televize a konzumaci videa (Video Pass) a cloudové služby (Cloud Pass). Balíčky je možné aktivovat buď na měsíc nebo na den. Přesný přehled zahrnutých aplikací naleznete zde.